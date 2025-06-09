Британия может ограничить время детей в соцсетях

В Великобритании правительство рассматривает возможность введения более жестких мер безопасности в Интернете, чтобы ограничить время, которое дети могут проводить в социальных сетях, сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Предложения включают двухчасовое ограничение на использование отдельных программ социальных сетей и комендантский час в 22:00, как впервые сообщили Sunday People и Mirror.

Выступая в воскресенье в программе BBC с Лаурой Кюнсберг, министр технологий страны Питер Кайл сказал, что смотрит на "привыкание к некоторым программам и смартфонам", когда его спросили, будут ли рассматриваться временные ограничения.

Он сказал, что внимательно изучал, что правительству необходимо сделать дальше, чтобы "усилить меры безопасности", "понять, как выглядит здоровая жизнь в Интернете для детей" и "устранить барьеры" на пути к этому.

Дополнение

Комендантский час, а также ограничения времени использования приложений и устройств в целом уже доступны для родителей, использующих средства родительского контроля от Apple или Google.

В 2023 году TikTok ввел 60-минутный лимит времени по умолчанию для лиц моложе 18 лет, хотя его можно отключить. Instagram предлагает пользователям любого возраста установить собственный лимит, после которого они могут выбрать блокировку до конца дня.

Одна потенциальная проблема, с которой сталкивается идея введения юридических ограничений для детей в социальных сетях, заключается в том, что подавляющее большинство технологических фирм расположены в США.

Администрация Трампа резко критиковала иностранные правительства, которые пытались регулировать его технологический бизнес и наказывать их за несоблюдение.

В 2021 году Китай ввел жесткие ограничения на онлайн-игры, ограничив игроков в возрасте до 18 лет одним часом в день только по пятницам, выходным и праздникам. Это заменило предыдущие ограничения в 90 минут в день, увеличиваясь до трех часов во время праздников. Страна выразила обеспокоенность по поводу влияния "чрезмерных" игр на молодежь.

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