Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Подорож Європою - це завжди захопливо, але навіть найкраща пригода може зіпсуватись через проблеми зі здоров’ям. Щоб уникнути неприємностей, варто заздалегідь підготуватись. УНН розповідає, в яких країнах необхідне медичне страхування, що потрібно мати з собою у подорожі, та як себе захистити від небажаних проблем зі здоров’ям.

Медичне страхування

Перед поїздкою до країн Європи варто оформити туристичну медичну страховку, що покриває лікування, госпіталізацію, транспортування. Попри спрощення процедур виїзду з України через воєнний стан, перевірка страхового поліса можлива під час перетину кордону будь-якої країни. Тож для виїзду громадяни України зобов’язані мати відповідний поліс страхування.

У випадку відсутності медичного страхування, людині доведеться самостійно організовувати своє лікування та оплачувати усі надані медичні послуги. Пацієнтові без страховки також доведеться довго чекати на прийом лікаря, застраховані ж отримують медичну допомогу швидше.

Наприклад, для подорожі в Польщу, Німеччину необхідно мати медичне страхування, яке покриває витрати на суму не менше 30 тис. євро та діє протягом усього періоду вашого перебування у Шенгенській зоні. Також, якщо ви подорожуєте до Німеччини з дитиною, то для неї також необхідно мати медичне страхування.

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Також поліс медичного страхування необхідний для Молдови. Варто також зазначити, що в Словаччині, Угорщині люди з тимчасовим захистом отримують доступ до безоплатної медичної допомоги через державну систему.

Для Грузії рекомендується оформити туристичне або добровільне медичне страхування.

Аптечка мандрівника

Страхування це добре, але й не варто забувати про аптечку. По-перше, вона має містити базовий набір медикаментів: жарознижувальні, протизапальні, засоби від шлункових розладів, пластирі, антисептики.

Якщо ви приймаєте постійні ліки, або маєте хронічні захворювання, то краще запастися ними на весь період поїздки, а також візьміть рецепт англійською або мовою країни.

Також не варто забувати про акліматизацію, з якою стикаються багато відпочиваючих на курорті, особливо при відвідуванні далеких країн, де кліматичні умови різко відрізняються від звичних.

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В одних випадках, акліматизація проявляється у вигляді респіраторних синдромів, підвищення температури, порушення серцевого ритму, коливань артеріального тиску. Таке часто трапляється у людей, які приїхали у країни з дуже жарким кліматом.

В інших випадках, можуть бути присутніми слабкість, запаморочення, нудота, головний біль. Такі симптоми зустрічаються в подорожах в гори і пояснюються зниженою концентрацією кисню в повітрі.

Щоб знизити неприємні відчуття під час гірських сходжень, рекомендується набирати висоту поступово, пити більше води (до 3 літрів на добу), їсти нежирну їжу і не переїдати. У північних країнах перенести стрес допоможуть полівітаміни, калорійна їжа і теплий вітронепроникний одяг.

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Гігієна та безпека харчування

Під час перебування у європейських країнах варто пити бутильовану воду, особливо у південних регіонах. Також необхідно уникати сирих продуктів у вуличній їжі, особливо риби, м’яса, яєць.

Уникайте продуктів без маркування на ринках або в кіосках. Зберігайте чеки - це потрібно у разі харчового отруєння або повернення товару.

Зберігайте їжу в холодильнику відповідно до температурних режимів. Не заморожуйте продукти повторно. Слідкуйте за алергенами: у ЄС вони виділяються жирним шрифтом на етикетці.

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Профілактика захворювань

Перед поїздкою до Європи важливо уточнити епідеміологічну ситуацію в регіоні, наприклад, сезонні спалахи грипу тощо.

Якщо плануєте активний відпочинок (гори, кемпінг) - зробіть відповідні щеплення, зокрема від кліщового енцефаліту або гепатиту А.

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