Демченко: за чотири місяці кордон України перетнули 10 мільйонів людей

Від початку 2025 року кордон України сумарно на в’їзд і виїзд перетнули понад 10 мільйонів осіб. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.

За 4 місяці цього року кордон України загалом перетнуло 10 мільйонів осіб, це показники сумарно на вʼїзд і на виїзд. При тому що якщо порівняти 2024 рік, такий самий період, це збільшення на 3% - зазначив речник.

За його словами, в квітні кордон перетнуло 2,7 мільйони громадян на вʼїзд і виїзд, що на 8% більші, ніж в березні. Зокрема, на це, швидше за все вплинули великодні свята.

Найактивнішими залишаються вихідні дні - тоді кількість перетинів сягає близько 95 тисяч на добу в обох напрямках. У будні цей показник становить у середньому 75–80 тисяч осіб.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, за кордон незаконно виїхали 5 тисяч чоловіків. Стосовно незаконного перетину кордону порушено понад 7 тисяч кримінальних справ, проте реальних вироків суду більше ніж 400.