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Демченко: за четыре месяца границу Украины пересекли 10 миллионов человек

Киев • УНН

 • 574 просмотра

С начала 2025 года украинскую границу пересекли более 10 миллионов человек. В апреле зафиксировано 2,7 миллиона пересечений, что на 8% больше, чем в марте.

Демченко: за четыре месяца границу Украины пересекли 10 миллионов человек

С начала 2025 года границу Украины суммарно на въезд и выезд пересекли более 10 миллионов человек. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, пишет УНН.

За 4 месяца этого года границу Украины в общей сложности пересекли 10 миллионов человек, это показатели суммарно на въезд и на выезд. При том, что если сравнить 2024 год, такой же период, это увеличение на 3%

- отметил спикер.

По его словам, в апреле границу пересекли 2,7 миллиона граждан на въезд и выезд, что на 8% больше, чем в марте. В частности, на это, скорее всего, повлияли пасхальные праздники.

Наиболее активными остаются выходные дни - тогда количество пересечений достигает около 95 тысяч в сутки в обоих направлениях. В будни этот показатель составляет в среднем 75-80 тысяч человек.

Напомним

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, за границу незаконно выехали 5 тысяч мужчин. Относительно незаконного пересечения границы возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, однако реальных приговоров суда более 400.

Алина Волянская

Алина Волянская

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