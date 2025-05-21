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Спалах гепатиту A у Києві: спеціалісти не виключають розгортання додаткових мобільних пунктів обстеження

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Завтра у парку "Відрадний" працюватимуть бригади з тестування на гепатит А. Всього зареєстровано 79 випадків захворювання, з них 36 у дітей, на стаціонарі 31 людина.

Спалах гепатиту A у Києві: спеціалісти не виключають розгортання додаткових мобільних пунктів обстеження

У парку "Відрадний"  у Солом'янському районі Києва завтра будуть працювати бригади з тестування на гепатит А. Залежно від епідситуації буде вирішуватись питання додаткових пунктів обстеження. Про це повідомив журналісту УНН керівник ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Сергій Чумак.

Завтра в парку Відрадний з 10:00 до 14:00 будуть працювати бригади по тестуванню. Залежно від епідситуації буде вирішуватись питання додаткових пунктів

- сказав Чумак.

Також він повідомив про ситуацію зі спалахом гепатиту А в Києві.

На ранок 21 травня всього (зареєстровано – ред.) 79 випадків із них дітей 36. На стаціонарному лікуванні знаходиться 31 людина із них 12 дітей

- розповів Чумак.

Доповнення

У Солом’янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А. Фахівці ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення причин і обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів з метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.

У Столичному міському центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що гепатит А передається:

  • через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;
    • при недотриманні правил особистої гігієни;
      • у побуті - коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім’ї;
        • під час деяких видів сексуальних контактів.

          Основні симптоми гепатиту А:

          • підвищена температура тіла;
            • загальна слабкість;
              • втрата апетиту;
                • діарея, блювота;
                  • дискомфорт або біль у животі;
                    • потемніння сечі;
                      • пожовтіння шкіри та білків очей.

                        В Україну надійшло 115 300 доз вакцини для щеплення дітей проти гепатиту B у рамках співпраці МОЗ та Глобального альянсу з вакцин.

                        Анна Мурашко

                        Анна Мурашко

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