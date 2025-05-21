Вспышка гепатита A в Киеве: специалисты не исключают развертывания дополнительных мобильных пунктов обследования

В парке "Отрадный" в Соломенском районе Киева завтра будут работать бригады по тестированию на гепатит А. В зависимости от эпидситуации будет решаться вопрос дополнительных пунктов обследования. Об этом сообщил журналисту УНН руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Сергей Чумак.

Завтра в парке Отрадный с 10:00 до 14:00 будут работать бригады по тестированию. В зависимости от эпидситуации будет решаться вопрос дополнительных пунктов - сказал Чумак.

Также он сообщил о ситуации со вспышкой гепатита А в Киеве.

На утро 21 мая всего (зарегистрировано – ред.) 79 случаев из них детей 36. На стационарном лечении находится 31 человек из них 12 детей - рассказал Чумак.

Дополнение

В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.

В Столичном городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что гепатит А передается:

через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц;

при несоблюдении правил личной гигиены;

в быту - когда инфицированный человек готовит еду для других членов семьи;

во время некоторых видов сексуальных контактов.

Основные симптомы гепатита А:

повышенная температура тела;

общая слабость;

потеря аппетита;

диарея, рвота;

дискомфорт или боль в животе;

потемнение мочи;

пожелтение кожи и белков глаз.

В Украину поступило 115 300 доз вакцины для прививки детей против гепатита B в рамках сотрудничества Минздрава и Глобального альянса по вакцинам.