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Гепатит В: Україна отримала понад 115 тисяч доз вакцини для щеплення дітей

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

В Україну надійшло понад 115 тисяч доз вакцини проти гепатиту B для дітей. Вакцинація – безоплатна, і зробити її можна у медичних закладах країни після консультації з лікарем.

Гепатит В: Україна отримала понад 115 тисяч доз вакцини для щеплення дітей

В Україну надійшло 115 300 доз вакцини для щеплення дітей проти гепатиту B у рамках співпраці МОЗ та Глобального альянсу з вакцин.

Про це пише УНН із посиланням на Міністерство охорони здоров’я.  

Деталі 

Вакцина призначена для щеплення дітей за Національним календарем щеплень та буде розподілена до медзакладів між областями. За Календарем профілактичних щеплень діти мають обов'язково отримати щеплення від десяти хвороб.

Вакцинація — безоплатна, зробити її можна у медичних закладах країни, проконсультувавшись у сімейного лікаря або педіатра.

Чим небезпечний гепатит В?

Гепатит В — небезпечне вірусне захворювання, яке вражає печінку та може призвести до хронічної хвороби, цирозу чи навіть раку. Лікування хронічного вірусного гепатиту В може тривати пожиттєво, але йому можна запобігти завдяки вакцинації.

Щеплення ефективно перешкоджає інфікуванню та появі хронічних наслідків у понад 90%. Захист зберігається щонайменше 20 років, а у деяких випадках — протягом усього життя.

Коли роблять щеплення проти гепатиту В?

За Календарем профілактичних щеплень дитина має отримати три дози вакцини проти гепатиту В:

  • перше щеплення — протягом 24 годин після народження;
    • друге щеплення — у два місяці;
      • третє щеплення — у шість місяців.

         Якщо дитина не була вакцинована вчасно, вакцинація проводиться за схемою "0-1-1", тобто друга вакцина вводиться через місяць після першої, третя — ще через місяць.

        Чому це важливо подбати про щеплення проти гепатиту В?

        Найбільшу загрозу гепатит В становить дітям до року. Саме у цьому віці існує 90 % вірогідність, що гепатит В перейде у хронічну хворобу.

        Ризик знижується, коли дитина стає старшою. За даними ВООЗ, приблизно у 30-50 % дітей, інфікованих у віці від 1 до 6 років, розвивається хронічний гепатит В.

        • вірус може передаватися від мами до дитини під час пологів;
          • немовлята особливо вразливі до вірусу і в 90% випадків хвороба переходить у хронічну форму;
            • вакцина — єдиний надійний спосіб захистити дитину.

              Щоб зробити щеплення або дізнатися, коли вам вакцинуватися, слід звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра.

              Нагадаємо

              У київському мікрорайоні Відрадний зафіксовано спалах гепатиту А, захворіло 65 людей, серед яких 31 дитина. Усіх школярів перевели на дистанційне навчання. 

              Яна Соколівська

              Яна Соколівська

              Здоров'я
              Всесвітня організація охорони здоров'я
              Україна
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