Гепатит В: Украина получила более 115 тысяч доз вакцины для прививки детей

В Украину поступило 115 300 доз вакцины для прививки детей против гепатита B в рамках сотрудничества Минздрава и Глобального альянса по вакцинам.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

Вакцина предназначена для прививки детей по Национальному календарю прививок и будет распределена в медучреждения между областями. По Календарю профилактических прививок дети должны обязательно получить прививки от десяти болезней.

Вакцинация — бесплатная, сделать ее можно в медицинских учреждениях страны, проконсультировавшись у семейного врача или педиатра.

Чем опасен гепатит В?

Гепатит В — опасное вирусное заболевание, которое поражает печень и может привести к хронической болезни, циррозу или даже раку. Лечение хронического вирусного гепатита В может длиться пожизненно, но его можно предотвратить благодаря вакцинации.

Прививка эффективно препятствует инфицированию и появлению хронических последствий более чем в 90%. Защита сохраняется не менее 20 лет, а в некоторых случаях — в течение всей жизни.

Когда делают прививки против гепатита В?

По Календарю профилактических прививок ребенок должен получить три дозы вакцины против гепатита В:

первая прививка — в течение 24 часов после рождения;

вторая прививка — в два месяца;

третья прививка — в шесть месяцев.

Если ребенок не был вакцинирован вовремя, вакцинация проводится по схеме "0-1-1", то есть вторая вакцина вводится через месяц после первой, третья — еще через месяц.

Почему это важно позаботиться о прививках против гепатита В?

Наибольшую угрозу гепатит В представляет детям до года. Именно в этом возрасте существует 90 % вероятность, что гепатит В перейдет в хроническую болезнь.

Риск снижается, когда ребенок становится старше. По данным ВОЗ, примерно у 30-50 % детей, инфицированных в возрасте от 1 до 6 лет, развивается хронический гепатит В.

вирус может передаваться от мамы к ребенку во время родов;

младенцы особенно уязвимы к вирусу и в 90% случаев болезнь переходит в хроническую форму;

вакцина — единственный надежный способ защитить ребенка.

Чтобы сделать прививку или узнать, когда вам вакцинироваться, следует обратиться к своему семейному врачу или педиатру.

Напомним

В киевском микрорайоне Отрадный зафиксирована вспышка гепатита А, заболело 65 человек, среди которых 31 ребенок. Всех школьников перевели на дистанционное обучение.