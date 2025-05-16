Спалах гепатиту А у Києві: понад 30 дітей захворіли, джерело інфекції поки не встановлено

У столичному мікрорайоні Відрадний зафіксовано спалах вірусного гепатиту А - захворіли 65 людей, серед них 31 дитина. У зв’язку з інцидентом усіх школярів району перевели на дистанційне навчання. Причину спалаху ще з’ясовують. Водночас щеплення проти гепатиту А наразі платне.

Про це під час брифінгу повідомила Наталя Гунченко, заступниця гендиректора Київського міського ЦКПХ передає УНН.

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За її словами, станом на ранок 16 травня у Києві зафіксована найбільша кількість захворілих – 65 людей.

З них 31 дитина. Це мкрн Відрадний у Солом'янському районі Києва - підкреслила Гунченко.

Водночас як зазначає фахівець, специфічного лікування від цієї хвороби немає.

Єдине, що є вакцина проти вірусного гепатиту А. Вона не входить у календар обов'язкових щеплень. Вона входить в рекомендовані щеплення. Населення може купувати вакцину за власні кошти й щеплювати як дорослих, так і дітей. На сьогодні, з 10 травня, за власні кошти щеплено 330 людей. Більшість з них – це діти, дорослих менше - каже медикиня.

Як зазначила Гунченко, вартість вакцини для дорослих на сьогодні складає 1080 грн і 820 грн - для дітей. При цьому ревакцинуватися (вакцинуватися повторно) рекомендовано протягом 6 місяців, але допускається ревакцинація протягом терміну до 5 років.

Гунченко зауважила, що вірусний гепатит уражує всі вікові категорії населення, але найчастіше у зону ризику все ж потрапляють діти та молоді люди до 35 років. Люди ж більш старшого віку найчастіше вже "перехворіли" і відповідно мають певний імунітет до цієї хвороби.

Розслідування, що до джерел спалаху хвороби у столиці ще триває.

З огляду на те що захворювання має досить тривалий інкубаційний період (майже до 50 днів), фахівцям доводиться проводите ціле ретроспективне вивчення спалаху: відібрати проби води з водойм, бюветів та централізованого водопостачання.

Окрім цього тестується на наявність хвороби і багато людей, особливо дітей і підлітків.

Але нас цікавить те, що було за 2 місяці до цієї події. Тобто ми кожного дня знаходимо щось нове і далі шукаємо, проводимо ці дослідження, збираємо ці матеріали - пояснює Гунченко складність процесу.

За її словами всіх учнів шкіл мкрн Відрадний перевели на онлайн навчання, аби загальмувати поширення хвороби "від людини до людини" при щоденному контакті.

За словами лікарки попри неприємність ситуації, що склалася, вона не унікальна.

Вірусний гепатит А постійно реєструється і постійно є. Але періодично є роки підйоми й спади. Для гепатиту А це кожні 7-8 років. Минулого року були по 2-3 випадки, тому це така ситуація - підсумувала Гунченко.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Києві зафіксовано 34 випадки гепатиту А, 20 з яких у дітей. Причини спалаху з'ясовуються, фахівці проводять епідеміологічне розслідування та вживають протиепідемічні заходи.