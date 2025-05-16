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Вспышка гепатита А в Киеве: более 30 детей заболели, источник инфекции пока не установлен

Киев • УНН

 • 876 просмотра

В киевском микрорайоне Отрадный зафиксирована вспышка гепатита А, заболело 65 человек, среди которых 31 ребенок. Всех школьников перевели на дистанционное обучение.

Вспышка гепатита А в Киеве: более 30 детей заболели, источник инфекции пока не установлен

В столичном микрорайоне Отрадный зафиксирована вспышка вирусного гепатита А - заболели 65 человек, среди них 31 ребенок. В связи с инцидентом всех школьников района перевели на дистанционное обучение. Причину вспышки еще выясняют. В то же время прививка против гепатита А пока платная.

Об этом во время брифинга сообщила Наталья Гунченко, заместитель гендиректора Киевского городского ЦКПБ передает УНН.

Детали

По ее словам, по состоянию на утро 16 мая в Киеве зафиксировано наибольшее количество заболевших – 65 человек.

Из них 31 ребенок. Это мкрн Отрадный в Соломенском районе Киева

- подчеркнула Гунченко. 

В то же время, как отмечает специалист, специфического лечения от этой болезни нет.

Единственное, что есть вакцина против вирусного гепатита А. Она не входит в календарь обязательных прививок. Она входит в рекомендованные прививки. Население может покупать вакцину за собственные средства и прививать как взрослых, так и детей. На сегодня, с 10 мая, за собственные средства привито 330 человек. Большинство из них – это дети, взрослых меньше

 - говорит медик.

Как отметила Гунченко, стоимость вакцины для взрослых на сегодня составляет 1080 грн и 820 грн - для детей. При этом ревакцинироваться (вакцинироваться повторно) рекомендовано в течение 6 месяцев, но допускается ревакцинация в течение срока до 5 лет.

Гунченко отметила, что вирусный гепатит поражает все возрастные категории населения, но чаще всего в зону риска все же попадают дети и молодые люди до 35 лет. Люди же более старшего возраста чаще всего уже "переболели" и соответственно имеют определенный иммунитет к этой болезни.

Расследование, что до источников вспышки болезни в столице еще продолжается.

Учитывая то, что заболевание имеет достаточно длительный инкубационный период (почти до 50 дней), специалистам приходится проводить целое ретроспективное изучение вспышки: отобрать пробы воды из водоемов, бюветов и централизованного водоснабжения.

Кроме этого тестируется на наличие болезни и много людей, особенно детей и подростков.

Но нас интересует то, что было за 2 месяца до этого события. То есть мы каждый день находим что-то новое и дальше ищем, проводим эти исследования, собираем эти материалы

- объясняет Гунченко сложность процесса.

По ее словам всех учеников школ мкрн Отрадный перевели на онлайн обучение, чтобы затормозить распространение болезни "от человека к человеку" при ежедневном контакте.

По словам врача, несмотря на неприятность сложившейся ситуации, она не уникальна.

Вирусный гепатит А постоянно регистрируется и постоянно есть. Но периодически есть годы подъемы и спады. Для гепатита А это каждые 7-8 лет. В прошлом году были по 2-3 случая, поэтому это такая ситуация

- подытожила Гунченко.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Киеве зафиксировано 34 случая гепатита А, 20 из которых у детей. Причины вспышки выясняются, специалисты проводят эпидемиологическое расследование и принимают противоэпидемические меры.

Алена Уткина

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