Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано понад 30 випадків, більшість це діти
Київ • УНН
У Києві зафіксовано 34 випадки гепатиту А, 20 з яких у дітей. Причини спалаху з'ясовуються, фахівці проводять епідеміологічне розслідування та вживають протиепідемічні заходи.
У Києві вже зареєстровано 34 випадки гепатиту А, з них 20 у дітей. Госпіталізовано 26 людей. Про це повідомив керівник ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Сергій Чумак в ефірі телемарафону, передає УНН.
На сьогодні вже зареєстровано 34 випадки, з них 20 – це діти. Що стосується госпіталізації, то 26 осіб госпіталізовано із них 15 дітей. Про спалах ми починаємо говорити, коли більше ніж п'ять захворювань
За його словами наразі ще з'ясовується причина спалаху гепатиту А.
На сьогодні з'ясовано, що в даному мікрорайоні, де проживають, навчаються ці люди, окрім централізованого водопостачання є бювети. Також є озеро в парку. Тобто ми з'ясовуємо всі причини, щоб виключити дане джерело
Доповнення
У Солом’янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А.
Фахівці ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення причин і обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів з метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.
У Столичному міському центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що гепатит А передається:
- через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;
- при недотриманні правил особистої гігієни;
- у побуті - коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім’ї;
- під час деяких видів сексуальних контактів.
Основні симптоми гепатиту А:
- підвищена температура тіла;
- загальна слабкість;
- втрата апетиту;
- діарея, блювота;
- дискомфорт або біль у животі;
- потемніння сечі;
- пожовтіння шкіри та білків очей.