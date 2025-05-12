Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано понад 30 випадків, більшість це діти

У Києві вже зареєстровано 34 випадки гепатиту А, з них 20 у дітей. Госпіталізовано 26 людей. Про це повідомив керівник ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Сергій Чумак в ефірі телемарафону, передає УНН.

На сьогодні вже зареєстровано 34 випадки, з них 20 – це діти. Що стосується госпіталізації, то 26 осіб госпіталізовано із них 15 дітей. Про спалах ми починаємо говорити, коли більше ніж п'ять захворювань - розповів Чумак.

За його словами наразі ще з'ясовується причина спалаху гепатиту А.

На сьогодні з'ясовано, що в даному мікрорайоні, де проживають, навчаються ці люди, окрім централізованого водопостачання є бювети. Також є озеро в парку. Тобто ми з'ясовуємо всі причини, щоб виключити дане джерело - сказав Чумак.

Доповнення

У Солом’янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А.

Фахівці ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення причин і обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів з метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.

У Столичному міському центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що гепатит А передається:

через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;

при недотриманні правил особистої гігієни;

у побуті - коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім’ї;

під час деяких видів сексуальних контактів.

Основні симптоми гепатиту А:

підвищена температура тіла;

загальна слабкість;

втрата апетиту;

діарея, блювота;

дискомфорт або біль у животі;

потемніння сечі;