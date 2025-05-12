Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано более 30 случаев, большинство это дети
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано 34 случая гепатита А, 20 из которых у детей. Причины вспышки выясняются, специалисты проводят эпидемиологическое расследование и принимают противоэпидемические меры.
В Киеве уже зарегистрировано 34 случая гепатита А, из них 20 у детей. Госпитализированы 26 человек. Об этом сообщил руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Сергей Чумак в эфире телемарафона, передает УНН.
На сегодня уже зарегистрировано 34 случая, из них 20 – это дети. Что касается госпитализации, то 26 человек госпитализированы из них 15 детей. О вспышке мы начинаем говорить, когда больше чем пять заболеваний
По его словам, сейчас еще выясняется причина вспышки гепатита А.
На сегодня выяснено, что в данном микрорайоне, где проживают, учатся эти люди, кроме централизованного водоснабжения есть бюветы. Также есть озеро в парке. То есть мы выясняем все причины, чтобы исключить данный источник
Дополнение
В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А.
Специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.
В Столичном городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что гепатит А передается:
- через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц;
- при несоблюдении правил личной гигиены;
- в быту - когда инфицированный человек готовит пищу для других членов семьи;
- во время некоторых видов сексуальных контактов.
Основные симптомы гепатита А:
- повышенная температура тела;
- общая слабость;
- потеря аппетита;
- диарея, рвота;
- дискомфорт или боль в животе;
- потемнение мочи;
- пожелтение кожи и белков глаз.