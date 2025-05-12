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Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано более 30 случаев, большинство это дети

Киев • УНН

 • 596 просмотра

В Киеве зафиксировано 34 случая гепатита А, 20 из которых у детей. Причины вспышки выясняются, специалисты проводят эпидемиологическое расследование и принимают противоэпидемические меры.

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано более 30 случаев, большинство это дети

В Киеве уже зарегистрировано 34 случая гепатита А, из них 20 у детей. Госпитализированы 26 человек. Об этом сообщил руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Сергей Чумак в эфире телемарафона, передает УНН.

На сегодня уже зарегистрировано 34 случая, из них 20 – это дети. Что касается госпитализации, то 26 человек госпитализированы из них 15 детей. О вспышке мы начинаем говорить, когда больше чем пять заболеваний

- рассказал Чумак.

По его словам, сейчас еще выясняется причина вспышки гепатита А.

На сегодня выяснено, что в данном микрорайоне, где проживают, учатся эти люди, кроме централизованного водоснабжения есть бюветы. Также есть озеро в парке. То есть мы выясняем все причины, чтобы исключить данный источник

- сказал Чумак.

Дополнение

В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А.

Специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.          

В Столичном городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что гепатит А передается:

  • через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц;
    • при несоблюдении правил личной гигиены;
      • в быту - когда инфицированный человек готовит пищу для других членов семьи;
        • во время некоторых видов сексуальных контактов.

          Основные симптомы гепатита А:

          • повышенная температура тела;
            • общая слабость;
              • потеря аппетита;
                • диарея, рвота;
                  • дискомфорт или боль в животе;
                    • потемнение мочи;
                      • пожелтение кожи и белков глаз.
                        Анна Мурашко

                        Анна Мурашко

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