Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано более 30 случаев, большинство это дети

В Киеве уже зарегистрировано 34 случая гепатита А, из них 20 у детей. Госпитализированы 26 человек. Об этом сообщил руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Сергей Чумак в эфире телемарафона, передает УНН.

На сегодня уже зарегистрировано 34 случая, из них 20 – это дети. Что касается госпитализации, то 26 человек госпитализированы из них 15 детей. О вспышке мы начинаем говорить, когда больше чем пять заболеваний - рассказал Чумак.

По его словам, сейчас еще выясняется причина вспышки гепатита А.

На сегодня выяснено, что в данном микрорайоне, где проживают, учатся эти люди, кроме централизованного водоснабжения есть бюветы. Также есть озеро в парке. То есть мы выясняем все причины, чтобы исключить данный источник - сказал Чумак.

Дополнение

В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А.

Специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.

В Столичном городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что гепатит А передается:

через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц;

при несоблюдении правил личной гигиены;

в быту - когда инфицированный человек готовит пищу для других членов семьи;

во время некоторых видов сексуальных контактов.

Основные симптомы гепатита А:

повышенная температура тела;

общая слабость;

потеря аппетита;

диарея, рвота;

дискомфорт или боль в животе;

потемнение мочи;