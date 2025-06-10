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Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

Київ • УНН

 • 1386 перегляди

Увечері 10 червня українці спостерігали повний місяць, який прозвали "полуничним". Його можна буде побачити наступного разу аж у 2043 році.

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

Увечері 10 червня українці змогли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем, який прозвали "полуничним". Його можна буде побачити наступного разу у 2043 році, передає УНН.

Деталі

Як раніше повідомляв УНН, сьогодні повний "Полуничний Місяць" готується освітити небо у найпівденнішій точці - такого не спостерігали майже 20 років.

Користувачі в соцмережах діляться світлинами "Полуничного Місяця", зокрема його можна було побачити в Харкові, Одесі, Полтаві, Києві, Херсоні.

Довідково

Повний Місяць у червні зазвичай є найнижче висить у році в Північній півкулі. Але саме у цей час можна спостерігати наслідки "Великої місячної зупинки", яка відбулася на початку цього року - коли Місяць досягає крайніх точок своєї орбіти навколо Землі, сходячи і заходячи в найпівнічнішій і найпівденнішій точках на горизонті.

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років10.06.25, 15:39 • 32735 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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