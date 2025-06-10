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Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Повний "Полуничний Місяць" з'явиться в найпівденнішій точці, чого не було майже 20 років. Наступного разу це станеться у 2043 році, явище можна буде спостерігати вночі.

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

Повний "Полуничний Місяць" готується освітити небо у найпівденнішій точці - такого не спостерігали майже 20 років. Наступний раз це буде у 2043 році. 

Передає УНН із посиланння на BBC Weather та Ansa.

Деталі

У найближчу ніч на небі можна буде побачити "Полуничний" повний місяць - він "сидітиме" дуже низько в південному небі, через що він здаватиметься набагато більшим, ніж зазвичай. Це повторювана подія, що відбувається кожні 18,6 років, під час якої наш супутник сходить і заходить у граничних положеннях набагато далі на північ або південь, ніж зазвичай.

Хоча точний момент повного місяця відбувається вдень, це явище можна спостерігати в ніч перед і після, оскільки місяць не заходить приблизно о 5-ї ранку і знову з'являється на горизонті о 22:30.

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Наступного місячного календаря нам доведеться чекати до 2043 року.

Довідково

Повний Місяць у червні зазвичай є найнижче висить у році в Північній півкулі. Але саме у цей час можна спостерігати наслідки "Великої місячної зупинки", яка відбулася на початку цього року - коли Місяць досягає крайніх точок своєї орбіти навколо Землі, сходячи і заходячи в найпівнічнішій і найпівденнішій точках на горизонті.

Місяць також збігається з повним місяцем у "Полуниці", прізвиськом, що походить з американської традиції через врожай, який збирали в цей період. Ентузіасти зможуть стежити за подією в прямому ефірі на веб-сайті Віртуального Телескопного Проєкту, починаючи з 21:30 11 червня, передає Ansa.

Нагадаємо

УНН передавав: повний Місяць 12 квітня зустрічався зі Спікою, найяскравішою зіркою в сузір'ї Діви.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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