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Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Полная "Клубничная Луна" появится в самой южной точке, чего не было почти 20 лет. В следующий раз это произойдет в 2043 году, явление можно будет наблюдать ночью.

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

Полное "Клубничное Луна" готовится осветить небо в самой южной точке - такого не наблюдали почти 20 лет. В следующий раз это будет в 2043 году. 

Передает УНН со ссылкой на BBC Weather и Ansa.

Детали

В ближайшую ночь на небе можно будет увидеть "Клубничную" полную луну - она "будет сидеть" очень низко в южном небе, из-за чего она будет казаться намного больше, чем обычно. Это повторяющееся событие, которое происходит каждые 18,6 лет, во время которого наш спутник восходит и заходит в предельных положениях намного дальше на север или юг, чем обычно.

Хотя точный момент полной луны происходит днем, это явление можно наблюдать в ночь перед и после, поскольку луна не заходит примерно в 5 утра и снова появляется на горизонте в 22:30.

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Следующего лунного календаря нам придется ждать до 2043 года.

Справка

Полная Луна в июне обычно является самой низкой в году в Северном полушарии. Но именно в это время можно наблюдать последствия "Большой лунной остановки", которая произошла в начале этого года - когда Луна достигает крайних точек своей орбиты вокруг Земли, восходя и заходя в самых северных и южных точках на горизонте.

Луна также совпадает с полной луной в "Клубнике", прозвищем, происходящим из американской традиции из-за урожая, который собирали в этот период. Энтузиасты смогут следить за событием в прямом эфире на веб-сайте Виртуального Телескопного Проекта, начиная с 21:30 11 июня, передает Ansa.

Напомним

УНН передавал: полная Луна 12 апреля встречалась со Спикой, самой яркой звездой в созвездии Девы.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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