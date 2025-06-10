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Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Вечером 10 июня украинцы наблюдали полную луну, которую прозвали "клубничной". Ее можно будет увидеть в следующий раз аж в 2043 году.

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

Вечером 10 июня украинцы смогли наблюдать за довольно редкой полной луной, которую прозвали "клубничной". Его можно будет увидеть в следующий раз в 2043 году, передает УНН.

Детали

Как ранее сообщал УНН, сегодня полная "Клубничная Луна" готовится осветить небо в самой южной точке - такого не наблюдали почти 20 лет.

Пользователи в соцсетях делятся фотографиями "Клубничной Луны", в частности, ее можно было увидеть в Харькове, Одессе, Полтаве, Киеве, Херсоне.

Справка

Полная Луна в июне обычно является самой низкой в году в Северном полушарии. Но именно в это время можно наблюдать последствия "Большой лунной остановки", которая произошла в начале этого года - когда Луна достигает крайних точек своей орбиты вокруг Земли, восходя и заходя в самых северных и южных точках на горизонте.

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет10.06.25, 15:39 • 31660 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоУНН Lite
Полтава
Одесса
Херсон
Киев
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