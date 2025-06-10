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США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет
17:12 • 4694 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

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США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

Київ • УНН

 • 4644 перегляди

Міністр оборони США заявив про скорочення фінансування військової допомоги Україні. Це може призвести до зменшення поставок систем ППО.

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в майбутньому оборонному бюджеті, передає УНН із посиланням на AP.

Видання зауважує, що такий крок може означати, що Київ отримає менше критично важливих систем протиповітряної оборони в майбутньому, які були ключовими для протидії постійному натиску російських ракет.

"Це скорочення цього бюджету", – сказав Гегсет законодавцям. "Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо з урахуванням усіх конкуруючих інтересів по всьому світу".

США не планують зупиняти надання Україні супутникових розвідданих - Foreign Policy09.06.25, 23:17 • 4208 переглядiв

За даними AP, на сьогодні США надали Україні понад 66 мільярдів доларів допомоги з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Піт Гегсет
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Україна
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