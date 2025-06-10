США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет
Київ • УНН
Міністр оборони США заявив про скорочення фінансування військової допомоги Україні. Це може призвести до зменшення поставок систем ППО.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що фінансування військової допомоги Україні буде скорочено в майбутньому оборонному бюджеті, передає УНН із посиланням на AP.
Видання зауважує, що такий крок може означати, що Київ отримає менше критично важливих систем протиповітряної оборони в майбутньому, які були ключовими для протидії постійному натиску російських ракет.
"Це скорочення цього бюджету", – сказав Гегсет законодавцям. "Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо з урахуванням усіх конкуруючих інтересів по всьому світу".
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За даними AP, на сьогодні США надали Україні понад 66 мільярдів доларів допомоги з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року.