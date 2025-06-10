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США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет
17:12 • 4552 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

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США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

Киев • УНН

 • 4480 просмотра

Министр обороны США заявил о сокращении финансирования военной помощи Украине. Это может привести к уменьшению поставок систем ПВО.

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете, передает УНН со ссылкой на AP.

Издание отмечает, что такой шаг может означать, что Киев получит меньше критически важных систем противовоздушной обороны в будущем, которые были ключевыми для противодействия постоянному натиску российских ракет.

"Это сокращение этого бюджета", – сказал Гегсет законодателям. "Эта администрация имеет совершенно другой взгляд на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру".

США не планируют прекращать предоставление Украине спутниковых разведданных - Foreign Policy09.06.25, 23:17 • 4208 просмотров

По данным AP, на сегодня США предоставили Украине более 66 миллиардов долларов помощи с момента вторжения россии в феврале 2022 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Пит Хегсетх
Соединённые Штаты
Украина
Киев
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