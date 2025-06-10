США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете, передает УНН со ссылкой на AP.

Издание отмечает, что такой шаг может означать, что Киев получит меньше критически важных систем противовоздушной обороны в будущем, которые были ключевыми для противодействия постоянному натиску российских ракет.

"Это сокращение этого бюджета", – сказал Гегсет законодателям. "Эта администрация имеет совершенно другой взгляд на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру".

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