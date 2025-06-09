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США не планируют прекращать предоставление Украине спутниковых разведданных - Foreign Policy

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Администрация Трампа может прекратить поставки оружия Украине, но не остановит предоставление спутниковых разведданных. Это важно для целеуказания на поле боя, ведь это глаза и уши Украины.

США не планируют прекращать предоставление Украине спутниковых разведданных - Foreign Policy

Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить поставки оружия Украине, но США не намерены останавливать предоставление спутниковых разведданных, ведь это глаза и уши Украины, а украинский "крах" будет стоить Вашингтону чрезмерно дорого. Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники, передает УНН.

Перспективы Украины на поле боя против россии явно потускнели, когда администрация Трампа пришла к власти. Трамп последовательно давал понять, что по меньшей мере военной помощи, подобной той, которую финансировала администрация Байдена, не будет. Таким образом, путь Украины к безопасному и суверенному будущему стал гораздо более узким - настолько, что многих европейских наблюдателей охватил мрачный пессимизм 

- пишет издание.

В то же время издание отмечает, что более вероятным является то, что Трамп обвинит и москву, и Киев в том, что они не выполняют его указания, и отойдет от активного участия в дипломатии, а также прекратит поставки американского оружия Киеву.

Но важно, что администрация Трампа не откажется от Украины полностью. Американские политики - среди них большинство республиканцев - осознают, что Вашингтон может потерять слишком много от потенциального украинского краха. США могут и, вероятно, будут предоставлять предложения, подобные предыдущей поддержке, если это не будет стоить Вашингтону чрезмерно дорого 

- отмечает издание.

Собеседники издания, которые имеют дело с администрацией Трампа по Украине, утверждают, что она не будет приостанавливать доступ Украины к американской спутниковой разведке, которая имеет решающее значение для целеуказания на поле боя в Украине.

Эти передовые спутниковые снимки являются абсолютно ключевыми для Украины: это ее глаза и уши 

- говорят источники.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года Национальное агентство геопространственной разведки США предоставило Украине доступ к коммерческой платформе спутниковых снимков, которая использует радиолокационные снимки высокого разрешения для отслеживания передвижения российских войск, которые украинские военные используют для планирования контрнаступлений.

Критически важно, что это одна из немногих технологий, которую не могут заменить ни украинцы, ни их европейские союзники. Без него, как это было в Украине в течение недели в марте, когда администрация Трампа жестко критиковала украинского президента Владимира Зеленского, Киев оказался бы в зловеще невыгодном положении 

- пишут журналисты.

Кроме того, издание отмечает, что если не принимать во внимание обмен разведданными, победа Украины зависит от того, насколько Европа станет ее доминирующим союзником и благотворителем - и есть все признаки того, что она делает именно это, хоть и медленно, но делает.

Обещания европейцев о поддержке - это не просто слова: они понимают центральное значение этой войны для долгосрочной европейской безопасности, настолько, что сейчас она является их главным приоритетом

 - отмечает издание.

Напомним

Аналитик Bloomberg заявил, что без помощи США Украина вряд ли выйдет из войны полноценным государством. Он призвал Конгресс США к более активным действиям и усилению санкций против россии.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаНовости МираТехнологии
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
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