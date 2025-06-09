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США не планують зупиняти надання Україні супутникових розвідданих - Foreign Policy

Київ • УНН

 • 998 перегляди

Адміністрація Трампа може припинити постачання зброї Україні, але не зупинить надання супутникових розвідданих. Це важливо для цілевказування на полі бою, адже це очі та вуха України.

США не планують зупиняти надання Україні супутникових розвідданих - Foreign Policy

Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити постачання зброї Україні, але США не мають наміру зупиняти надання супутникових розвідданих, адже це очі та вуха України, а український "крах" коштуватиме Вашингтону надмірно дорого. Про це пише видання Foreign Policy з посиланням на джерела, передає УНН.

Перспективи України на полі бою проти росії явно потьмяніли, коли адміністрація Трампа прийшла до влади. Трамп послідовно давав зрозуміти, що щонайменше військової допомоги, подібної до тієї, яку фінансувала адміністрація Байдена, не буде. Таким чином, шлях України до безпечного і суверенного майбутнього став набагато вужчим - настільки, що багатьох європейських спостерігачів охопив похмурий песимізм 

- пише видання.

Водночас видання зазначає, що більш імовірним є те, що Трамп звинуватить і москву, і Київ у тому, що вони не виконують його вказівки, і відійде від активної участі в дипломатії, а також припинить постачання американської зброї Києву.

Але важливо, що адміністрація Трампа не відмовиться від України повністю. Американські політики - серед них більшість республіканців - усвідомлюють, що Вашингтон може втратити надто багато від потенційного українського краху. США можуть і, ймовірно, будуть надавати пропозиції, подібні до попередньої підтримки, якщо це не коштуватиме Вашингтону надмірно дорого 

- зазначає видання.

Співрозмовники видання, які мають справу з адміністрацією Трампа щодо України, стверджують, що вона не призупинятиме доступ України до американської супутникової розвідки, яка має вирішальне значення для цілевказування на полі бою в Україні.

Ці передові супутникові знімки є абсолютно ключовими для України: це її очі і вуха 

- кажуть джерела.

Наголошується, що після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року Національне агентство геопросторової розвідки США надало Україні доступ до комерційної платформи супутникових знімків, яка використовує радіолокаційні знімки високої роздільної здатності для відстеження пересування російських військ, які українські військові використовують для планування контрнаступів.

Критично важливо, що це одна з небагатьох технологій, яку не можуть замінити ні українці, ні їхні європейські союзники. Без нього, як це було в Україні протягом тижня в березні, коли адміністрація Трампа жорстко критикувала українського президента Володимира Зеленського, Київ опинився б у зловісно невигідному становищі 

- пишуть журналісти.

Окрім того, видання наголошує, що якщо не брати до уваги обмін розвідданими, перемога України залежить від того, наскільки Європа стане її домінуючим союзником і благодійником - і є всі ознаки того, що вона робить саме це, хоч і повільно, але робить.

Обіцянки європейців про підтримку - це не просто слова: вони розуміють центральне значення цієї війни для довгострокової європейської безпеки, настільки, що зараз вона є їхнім головним пріоритето

 - зазначає видання.

Нагадаємо

Аналітик Bloomberg заявив, що без допомоги США Україна навряд чи вийде з війни повноцінною державою. Він закликав Конгрес США до активніших дій та посилення санкцій проти росії.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаНовини СвітуТехнології
Bloomberg
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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