Bloomberg: Без підтримки США шанси України на перемогу мізерні

Без подальшої підтримки США шанси України вийти з війни життєздатною суверенною державою є незначними. При цьому у російського диктатора володимира путіна є всі підстави посилити свій наступ. Про це пише аналітик Bloomberg Джеймс Гібні, повідомляє УНН.

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На його думку, навіть маючи найкращі наміри, Європа не в змозі надати Україні необхідну зброю, щоб вона могла продовжувати боротьбу.

І якими б похвальними не були жорсткіші санкції європейців без участі США, для путіна вони є порожнім звуком. Конгрес повинен втрутитися - йдеться у статті.

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Автор нагадує, що у Сенаті США вже зареєстрований двопартійний законопроєкт про санкції проти росії, одним з авторів якого є республіканець Ліндсі Грем. Він передбачає, зокрема, 500% мита на імпорт товарів з тих країн, що продовжують купувати в росії нафту, газ, уран та інші товари.

Сенат має винести цей законопроект на голосування та працювати з однодумцями, членами Палати представників, щоб передати його на стіл Трампа. Це не тільки допоможе Україні. У більш широкому сенсі це стане початком відновлення виконання конституційних повноважень щодо зовнішньої політики Конгресом, який за останні два десятиліття перетворився з органу впливу на виконавчу владу на ледь помітного стримувача - зазначає Гібні.

Він також вказує, що відсоток американців, які хочуть, щоб США зробили більше для України, досяг нового максимуму (46%). І додає: допомога зусиллям, спрямованим на те, щоб зупинити войовничу, озброєну ядерною зброєю автократію від вторгнення і спустошення сусіда, який прагне жити в мирі і свободі, є "не менш важливим питанням моральної чистоти".

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що утримується від введення нових санкцій проти росії, оскільки не хоче заважати своїм спробам домовитися про припинення вторгнення в Україну. За його словами, він зрозуміє, чи готова росія укласти угоду про припинення трирічної війни, приблизно через два тижні.

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