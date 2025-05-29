Bloomberg: Без підтримки США шанси України на перемогу мізерні

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
28 травня, 17:16 • 14498 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 43513 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 66766 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 12:12 • 114415 перегляди

Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів російського ВПК у підмосков'ї та івановській області

28 травня, 10:11 • 82223 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 87223 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 163182 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 71281 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 173049 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 221415 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.3м/с
91%
744мм
Популярнi новини

Підозрюється у воєнних злочинах проти України: захоплено стрільця зс рф, який стратив українських полонених воїнів

28 травня, 13:55 • 26236 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 95292 перегляди

Петр Павел намагається забезпечити військову підтримку Україні незалежно від результатів майбутніх президентських виборів - Politico

28 травня, 14:58 • 30246 перегляди

Обвал льодовика у Швейцарії частково поховав ціле село: одна людина зникла безвісти

28 травня, 17:05 • 4894 перегляди

Китайського парапланериста віднесло у висхідному потоці повітря на рекордну висоту: неймовірні відеокадри

17:58 • 3504 перегляди
Публікації

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 95308 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 173049 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 184537 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 189239 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 221416 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Хакан Фідан

Петтері Орпо

Борис Пісторіус

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Актуальні місця

Київ

Берлін

Ватикан

Київська область

Румунія

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 60367 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 122635 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 63170 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 66895 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 133459 перегляди
Актуальне

Telegram

Старлінк

Північний потік — 2

Х-101

Фокс Ньюс

Bloomberg: Без підтримки США шанси України на перемогу мізерні

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Аналітик Bloomberg заявив, що без допомоги США Україна навряд чи вийде з війни повноцінною державою. Він закликав Конгрес США до активніших дій та посилення санкцій проти росії.

Bloomberg: Без підтримки США шанси України на перемогу мізерні

Без подальшої підтримки США шанси України вийти з війни життєздатною суверенною державою є незначними. При цьому у російського диктатора володимира путіна є всі підстави посилити свій наступ. Про це пише аналітик  Bloomberg Джеймс Гібні, повідомляє УНН.

Деталі

На його думку, навіть маючи найкращі наміри, Європа не в змозі надати Україні необхідну зброю, щоб вона могла продовжувати боротьбу.

І якими б похвальними не були жорсткіші санкції європейців без участі США, для путіна вони є порожнім звуком. Конгрес повинен втрутитися

- йдеться у статті.

"Він хоче продовжувати цю війну": глава МЗС Німеччини закликав ЄС до нових санкцій проти рф25.05.25, 00:17 • 318 переглядiв

Автор нагадує, що у Сенаті США вже зареєстрований двопартійний законопроєкт про санкції проти росії, одним з авторів якого є республіканець Ліндсі Грем. Він передбачає, зокрема, 500% мита на імпорт товарів з тих країн, що продовжують купувати в росії нафту, газ, уран та інші товари.

Сенат має винести цей законопроект на голосування та працювати з однодумцями, членами Палати представників, щоб передати його на стіл Трампа. Це не тільки допоможе Україні. У більш широкому сенсі це стане початком відновлення виконання конституційних повноважень щодо зовнішньої політики Конгресом, який за останні два десятиліття перетворився з органу впливу на виконавчу владу на ледь помітного стримувача

- зазначає Гібні.

Він також вказує, що відсоток американців, які хочуть, щоб США зробили більше для України, досяг нового максимуму (46%). І додає: допомога зусиллям, спрямованим на те, щоб зупинити войовничу, озброєну ядерною зброєю автократію від вторгнення і спустошення сусіда, який прагне жити в мирі і свободі, є "не менш важливим питанням моральної чистоти".

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що утримується від введення нових санкцій проти росії, оскільки не хоче заважати своїм спробам домовитися про припинення вторгнення в Україну. За його словами, він зрозуміє, чи готова росія укласти угоду про припинення трирічної війни, приблизно через два тижні.

Єрмак: рф гальмує переговори про припинення вогню, потрібні санкції та зброя26.05.25, 10:35 • 2702 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Палата представників Сполучених Штатів Америки
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес Сполучених Штатів
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.32
Bitcoin
$107,484.30
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,310.55
Ethereum
$2,649.01