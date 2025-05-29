Bloomberg: Без поддержки США шансы Украины на победу мизерные

Без дальнейшей поддержки США шансы Украины выйти из войны жизнеспособным суверенным государством незначительны. При этом у российского диктатора владимира путина есть все основания усилить свое наступление. Об этом пишет аналитик Bloomberg Джеймс Гибни, сообщает УНН.

Детали

По его мнению, даже имея наилучшие намерения, Европа не в состоянии предоставить Украине необходимое оружие, чтобы она могла продолжать борьбу.

И какими бы похвальными ни были более жесткие санкции европейцев без участия США, для путина они являются пустым звуком. Конгресс должен вмешаться - говорится в статье.

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Автор напоминает, что в Сенате США уже зарегистрирован двухпартийный законопроект о санкциях против россии, одним из авторов которого является республиканец Линдси Грэм. Он предусматривает, в частности, 500% пошлины на импорт товаров из тех стран, которые продолжают покупать у россии нефть, газ, уран и другие товары.

Сенат должен вынести этот законопроект на голосование и работать с единомышленниками, членами Палаты представителей, чтобы передать его на стол Трампа. Это не только поможет Украине. В более широком смысле это станет началом восстановления выполнения конституционных полномочий по внешней политике Конгрессом, который за последние два десятилетия превратился из органа влияния на исполнительную власть в едва заметного сдерживателя - отмечает Гибни.

Он также указывает, что процент американцев, которые хотят, чтобы США сделали больше для Украины, достиг нового максимума (46%). И добавляет: помощь усилиям, направленным на то, чтобы остановить воинственную, вооруженную ядерным оружием автократию от вторжения и опустошения соседа, который стремится жить в мире и свободе, является "не менее важным вопросом моральной чистоты".

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых санкций против россии, поскольку не хочет мешать своим попыткам договориться о прекращении вторжения в Украину. По его словам, он поймет, готова ли россия заключить соглашение о прекращении трехлетней войны, примерно через две недели.

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