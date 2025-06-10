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"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці
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17:49 • 8322 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

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"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

Київ • УНН

 • 8190 перегляди

У ділових колах обговорюють можливе поглинання "Цитрусу" мережею "YABLUKA", що може свідчити про домінування "сірого" бізнесу. Раніше YABLUKA вже поглинула iStudio та була помічена в схемах з ухилення від сплати ПДВ.

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

Український ринок техніки сколихнула новина про можливе поглинання одного з найвідоміших ритейлерів гаджетів "Цитрус" мережею техніки "YABLUKA". Про це повідомляють власні джерела УНН у ділових колах. 

Деталі

Офіційно сторони поки не прокоментували цю інформацію. Однак, новина про масштабне поглинання "Цитрусу" активно обговорюється у кулуарах ринку, викликаючи неабиякий резонанс. Здебільшого представники ринку здивовані тим, що гравець з репутацією "сірого" імпортера "виріс" до угоди з одним з найбільших гравців ринку.

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Інформація про те, що "YABLUKA" купують "Цитрус" сколихнула ринок. Компанія, яка роками працювала в "тіні", - без гарантій, без фіскальних чеків, через сірий імпорт - зараз має стільки грошей, щоб поглинути одного з найбільших гравців ринку. Для ринку - це сигнал, що "тінь" перемагає "законність"  

- коментує один з гравців ринку електроніки.

Ймовірно, саме непрозорі методи дозволили "YABLUKA" наростити фінансові ресурси, які сьогодні дають змогу замахуватися на лідерів ринку. Якщо інформація про угоду підтвердиться, це буде черговим доказом того, що в Україні "сірий" бізнес не просто виживає — він активно розширюється і домінує. 

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Додамо

"Цитрус" - не перша компанія, яку поглинає "YABLUKA". Частиною великої "сірої" мережі раніше вже стала iStudio. "YABLUKA" — гравець, що неодноразово згадувався в контексті "сірого" імпорту, зокрема — в схемах нелегального ввезення техніки Apple та ухилення від сплати ПДВ. УНН вже писали про використання цією мережею схем дроблення ФОПів, фіктивних чеків, ухиленні від сплати ПДВ, і торгівлі технікою із сумнівними гарантійними зобов'язаннями.

Нагадаємо

Купуючи техніку через сумнівні мережі, які працюють із неофіційними постачальниками, споживачі наражають себе на ризик проблемної роботи омріяних гаджетів. Такі пристрої часто не мають належної сертифікації, гарантійного обслуговування, а деякі налаштування чи функції можуть бути повністю заблокованими. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаТехнології
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