"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

Украинский рынок техники всколыхнула новость о возможном поглощении одного из самых известных ритейлеров гаджетов "Цитрус" сетью техники "YABLUKA". Об этом сообщают собственные источники УНН в деловых кругах.

Детали

Официально стороны пока не прокомментировали эту информацию. Однако, новость о масштабном поглощении "Цитруса" активно обсуждается в кулуарах рынка, вызывая незаурядный резонанс. В основном представители рынка удивлены тем, что игрок с репутацией "серого" импортера "вырос" до соглашения с одним из крупнейших игроков рынка.

Теневая экономика в Украине: государство теряет до 900 миллиардов гривен ежегодно – Гетманцев

Информация о том, что "YABLUKA" покупают "Цитрус" всколыхнула рынок. Компания, которая годами работала в "тени", - без гарантий, без фискальных чеков, через серый импорт - сейчас имеет столько денег, чтобы поглотить одного из крупнейших игроков рынка. Для рынка - это сигнал, что "тень" побеждает "законность" - комментирует один из игроков рынка электроники.

Вероятно, именно непрозрачные методы позволили "YABLUKA" нарастить финансовые ресурсы, которые сегодня позволяют замахиваться на лидеров рынка. Если информация о сделке подтвердится, это будет очередным доказательством того, что в Украине "серый" бизнес не просто выживает — он активно расширяется и доминирует.

"Серые" схемы: как теневой рынок электроники уничтожает честный бизнес

Добавим

"Цитрус" - не первая компания, которую поглощает "YABLUKA". Частью большой "серой" сети ранее уже стала iStudio. "YABLUKA" — игрок, который неоднократно упоминался в контексте "серого" импорта, в частности — в схемах нелегального ввоза техники Apple и уклонения от уплаты НДС. УНН уже писали об использовании этой сетью схем дробления ФЛП, фиктивных чеков, уклонении от уплаты НДС, и торговле техникой с сомнительными гарантийными обязательствами.

Напомним

Покупая технику через сомнительные сети, которые работают с неофициальными поставщиками, потребители подвергают себя риску проблемной работы желанных гаджетов. Такие устройства часто не имеют надлежащей сертификации, гарантийного обслуживания, а некоторые настройки или функции могут быть полностью заблокированы.