Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

Американський репер та дизайнер Каньє Вест, який у 2021 році офіційно змінив ім'я на Ye, знову оновив свої дані. Згідно з новими документами, його нове ім'я тепер - Ye Ye. Про це повідомляє Page Six передає УНН.

Фінансовий директор репера Хусейн Лалані подав юридичні документи в Каліфорнії, у яких зазначено, що нове ім’я артиста - Ye Ye. Раніше в документах Уеста значилося Ye West, проте тепер його компанії, включаючи Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC і Getting Out Our Dreams Inc., "зареєстровані під новим ім'ям Ye Ye", йдеться у публікації.

Сам виконавець офіційно не коментував змін у соцмережах, і його представники також утрималися від публічних заяв.

Відомо, що 1 червня музикант уже писав у соцмережі X, що припиняє користуватись акаунтом @kanyewest, оскільки, за його словами, "моє ім’я - Ye". Він також повідомив про намір створити новий профіль.

"Збираюся завести обліковий запис Ye, і будь що буде", - повідомив він.

