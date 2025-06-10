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Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

Киев • УНН

 • 2352 просмотра

Американский рэпер Канье Уэст, известный как Ye, снова сменил имя на Ye Ye. Финансовый директор подал юридические документы в Калифорнии, где компании рэпера уже зарегистрированы под новым именем.

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который в 2021 году официально сменил имя на Ye, снова обновил свои данные. Согласно новым документам, его новое имя теперь - Ye Ye. Об этом сообщает Page Six передает УНН.

Финансовый директор рэпера Хусейн Лалани подал юридические документы в Калифорнии, в которых указано, что новое имя артиста - Ye Ye. Ранее в документах Уэста значилось Ye West, однако теперь его компании, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc., "зарегистрированы под новым именем Ye Ye", говорится в публикации.

Сам исполнитель официально не комментировал изменения в соцсетях, и его представители также воздержались от публичных заявлений.

Известно, что 1 июня музыкант уже писал в соцсети X, что прекращает пользоваться аккаунтом @kanyewest, поскольку, по его словам, "мое имя - Ye". Он также сообщил о намерении создать новый профиль.

"Собираюсь завести аккаунт Ye, и будь что будет", - сообщил он.

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста19.05.25, 17:09 • 126789 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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