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США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет
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США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

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21 квартира та активи на мільйони: адвокат, який раніше обіймав керівні посади у МВС та Нацполіції, отримав підозру

Київ • УНН

 • 2310 перегляди

Колишній високопосадовець МВС та Нацполіції підозрюється у незаконному збагаченні. За час служби він став власником майна на понад 33 млн грн, яке оформлював на родичів.

21 квартира та активи на мільйони: адвокат, який раніше обіймав керівні посади у МВС та Нацполіції, отримав підозру

Підозру отримав адвокат, який раніше обіймав керівні посади у МВС та Нацполіції. Під час неправомірної служби він став фактичним власником нерухомості та авто на понад 33 мільйони гривень, зокрема 21 квартири у Львові та Дніпрі. Майно оформлювали на родичів, а походження коштів маскували фіктивними договорами позики. Про це повідомляє ДБР та НАЗК передає УНН.

... повідомили про підозру адвокату, який у різні роки був заступником начальника правоохоронного органу спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях. За час служби він став власником активів на понад 33 млн грн, зокрема - 18 квартир у центрі Львова, 3 квартир та двох паркомісць у новобудові Дніпра, а також двох автомобілів. Всі активи він оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів 

- йдеться у повідомленні ДБР.

За інформацією НАЗК, йдеться про автомобілі Seat Leon та Range Rover Evoque.

У НАЗК також додали, що так звана служба тривала у період "з 2012 по 2023 роки", в які підозрюваний обіймав різні посади в підрозділах МВС та НПУ.

Останні три роки своєї правоохоронної кар’єри (підозрюваний – ред.) очолив кримінальну поліцію спочатку в Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській області 

- зазначають у комітеті.

СБУ викрила групу ділків, які намагалися налагодити продаж трофейної зброї у низці областей10.06.25, 17:45 • 1154 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Національна поліція України
Кіровоградська область
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Міністерство внутрішніх справ України
Львів
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