21 квартира та активи на мільйони: адвокат, який раніше обіймав керівні посади у МВС та Нацполіції, отримав підозру

Підозру отримав адвокат, який раніше обіймав керівні посади у МВС та Нацполіції. Під час неправомірної служби він став фактичним власником нерухомості та авто на понад 33 мільйони гривень, зокрема 21 квартири у Львові та Дніпрі. Майно оформлювали на родичів, а походження коштів маскували фіктивними договорами позики. Про це повідомляє ДБР та НАЗК передає УНН.

... повідомили про підозру адвокату, який у різні роки був заступником начальника правоохоронного органу спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях. За час служби він став власником активів на понад 33 млн грн, зокрема - 18 квартир у центрі Львова, 3 квартир та двох паркомісць у новобудові Дніпра, а також двох автомобілів. Всі активи він оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів - йдеться у повідомленні ДБР.

За інформацією НАЗК, йдеться про автомобілі Seat Leon та Range Rover Evoque.

У НАЗК також додали, що так звана служба тривала у період "з 2012 по 2023 роки", в які підозрюваний обіймав різні посади в підрозділах МВС та НПУ.

Останні три роки своєї правоохоронної кар’єри (підозрюваний – ред.) очолив кримінальну поліцію спочатку в Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській області - зазначають у комітеті.

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