СБУ викрила групу ділків, які намагалися налагодити продаж трофейної зброї у низці областей
Київ • УНН
СБУ спільно з ДБР та Нацполіцією затримала шістьох осіб, які намагалися продавати трофейну зброю. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.
Служба безпеки України спільно з ДБР та Національною поліцією затримала шістьох осіб, які намагалися налагодити нелегальний продаж трофейної зброї у кількох регіонах країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ у Telegram.
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Серед вилученого у затриманих - автомати російського виробництва, снайперські гвинтівки, ручні гранатомети та вибухові речовини.
Правоохоронці здійснили затримання зловмисників у наступних регіонах:
- Київська область
затримали двох осіб, які вивозили зброю з місць колишніх бойових дій у столичному регіоні. Ділки шукали клієнтів серед представників криміналітету.
- Дніпро
Співробітники СБУ та ДБР затримали місцевого правоохоронця, який через контакти у зоні бойових дій переправляв трофейну зброю до міста. Його спільник надсилав розукомплектовані засоби ураження поштою під виглядом побутової техніки.
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Усім фігурантам оголошено підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Порушники заарештовані без права внесення застави. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
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