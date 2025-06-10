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СБУ викрила групу ділків, які намагалися налагодити продаж трофейної зброї у низці областей

Київ • УНН

 • 706 перегляди

СБУ спільно з ДБР та Нацполіцією затримала шістьох осіб, які намагалися продавати трофейну зброю. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

СБУ викрила групу ділків, які намагалися налагодити продаж трофейної зброї у низці областей

Служба безпеки України спільно з ДБР та Національною поліцією затримала шістьох осіб, які намагалися налагодити нелегальний продаж трофейної зброї у кількох регіонах країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ у Telegram.

Деталі

Серед вилученого у затриманих - автомати російського виробництва, снайперські гвинтівки, ручні гранатомети та вибухові речовини.

Правоохоронці здійснили затримання зловмисників у наступних регіонах:

  • Київська область

    затримали двох осіб, які вивозили зброю з місць колишніх бойових дій у столичному регіоні. Ділки шукали клієнтів серед представників криміналітету.

    • Дніпро

      Співробітники СБУ та ДБР затримали місцевого правоохоронця, який через контакти у зоні бойових дій переправляв трофейну зброю до міста. Його спільник надсилав розукомплектовані засоби ураження поштою під виглядом побутової техніки.

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      • Житомирська область

        Затримано одного чоловіка, який вивіз снайперську гвинтівку російського зразка з Харківського напрямку. Зброю заховав у схроні в лісовій місцевості та намагався збути.

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        • Закарпатська область

          У цьому регіоні 45-річний мешканець Мукачівського району облаштував схованку з вибухівкою та гранатометами у лісосмузі. Чоловік шукав покупців на небезпечний "товар".

          Усім фігурантам оголошено підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

          Порушники заарештовані без права внесення застави. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

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          Андрій Кулик

          Андрій Кулик

          Кримінал та НП
          Національна поліція України
          Житомирська область
          Київська область
          Закарпатська область
          Дніпро (місто)
          Служба безпеки України
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