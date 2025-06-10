СБУ разоблачила группу дельцов, которые пытались наладить продажу трофейного оружия в ряде областей
Киев • УНН
СБУ совместно с ГБР и Нацполицией задержала шесть человек, которые пытались продавать трофейное оружие. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Служба безопасности Украины совместно с ГБР и Национальной полицией задержала шесть человек, которые пытались наладить нелегальную продажу трофейного оружия в нескольких регионах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ в Telegram.
Детали
Среди изъятого у задержанных - автоматы российского производства, снайперские винтовки, ручные гранатометы и взрывчатые вещества.
Правоохранители осуществили задержание злоумышленников в следующих регионах:
- Киевская область
задержали двух человек, которые вывозили оружие с мест бывших боевых действий в столичном регионе. Дельцы искали клиентов среди представителей криминалитета.
- Днепр
Сотрудники СБУ и ГБР задержали местного правоохранителя, который через контакты в зоне боевых действий переправлял трофейное оружие в город. Его сообщник присылал разукомплектованные средства поражения по почте под видом бытовой техники.
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Всем фигурантам объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Нарушители арестованы без права внесения залога. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
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