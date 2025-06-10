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СБУ разоблачила группу дельцов, которые пытались наладить продажу трофейного оружия в ряде областей

Киев • УНН

 • 554 просмотра

СБУ совместно с ГБР и Нацполицией задержала шесть человек, которые пытались продавать трофейное оружие. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

СБУ разоблачила группу дельцов, которые пытались наладить продажу трофейного оружия в ряде областей

Служба безопасности Украины совместно с ГБР и Национальной полицией задержала шесть человек, которые пытались наладить нелегальную продажу трофейного оружия в нескольких регионах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

Среди изъятого у задержанных - автоматы российского производства, снайперские винтовки, ручные гранатометы и взрывчатые вещества.

Правоохранители осуществили задержание злоумышленников в следующих регионах:

  • Киевская область

    задержали двух человек, которые вывозили оружие с мест бывших боевых действий в столичном регионе. Дельцы искали клиентов среди представителей криминалитета.

    • Днепр

      Сотрудники СБУ и ГБР задержали местного правоохранителя, который через контакты в зоне боевых действий переправлял трофейное оружие в город. Его сообщник присылал разукомплектованные средства поражения по почте под видом бытовой техники.

      Делали бизнес на трофейном оружии: задержали дельцов из четырех регионов Украины05.05.25, 17:35 • 10308 просмотров

      • Житомирская область

        Задержан один мужчина, который вывез снайперскую винтовку российского образца с Харьковского направления. Оружие спрятал в тайнике в лесной местности и пытался сбыть.

        За попытку продажи трофейного оружия с фронта задержали 10 человек - СБУ23.01.25, 16:39 • 22785 просмотров

        • Закарпатская область

          В этом регионе 45-летний житель Мукачевского района обустроил тайник со взрывчаткой и гранатометами в лесополосе. Мужчина искал покупателей на опасный "товар".

          Всем фигурантам объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

          Нарушители арестованы без права внесения залога. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

          За продажу «трофейного» оружия задержали 17 дельцов в разных регионах Украины - СБУ13.02.25, 19:06 • 28981 просмотр

          Андрей Кулик

          Андрей Кулик

          Криминал и ЧП
          Национальная полиция Украины
          Житомирская область
          Киевская область
          Закарпатская область
          Днепр
          Служба безопасности Украины
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