За продажу «трофейного» оружия задержали 17 дельцов в разных регионах Украины - СБУ
Киев • УНН
Правоохранители задержали 17 человек, которые пытались продать «трофейное» оружие в разных регионах Украины. Среди изъятого - автоматы АК-12, взрывчатка, огнеметы, гранаты и противотанковые мины.
В разных регионах Украины поймали еще 17 дельцов, которые пытались продать криминалитету «трофейное» оружие.
Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
Военная контрразведка СБУ и Национальная полиция предотвратили новые попытки незаконной продажи оружия и боеприпасов в разных регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 17 дельцов, которые пытались продать криминалитету средства поражения, найденные на местах бывших боев
В частности, правоохранителям изъяты российские автоматы АК-12, взрывчатка и огнеметы, а также арсенал боевых гранат и противотанковые мины.
Сообщается, что на Запорожье задержан рецидивист, который после «отсидки» пытался подпольно продать более 11 кг тротила и огнемет «Шмель».
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На Буковине нейтрализовали преступную группировку, которая вывозила оружие с бывших фронтовых территорий, а затем искала клиентов для сбыта. Кроме того, среди задержанных - 2-е контрактников, которые нелегально переправляли средства поражения в западный регион.
В Волынской области «на горячем» задержали 35-летнего местного жителя, который хотел продать автомат Калашникова.
По информации, фигурант «прикрывался» волонтерской деятельностью, чтобы перевозить оружие с прифронтовых рубежей.
На Черниговщине подозрение получил контрактник местной воинской части, который прятал «трофеи» в стене собственного дома для дальнейшего сбыта.
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В Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях задержаны еще 4-х местных дельцов, которые торговали боевыми гранатами, противотанковыми минами и патронами к стрелковому оружию.
В Киевской области задержан еще один военный контрактник, который искал клиентов для продажи крупнокалиберного пулемета и ручного гранатомета.
На Харьковщине СБУ разоблачила еще семерых подпольных торговцев оружием. У них изъят арсенал российских автоматов и боевых гранат.
По разоблаченным фактам дельцам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы
Напомним
23 января Служба безопасности и Национальная полиция задержали 10 дельцов, которые пытались наладить продажу трофейного оружия. В частности, фигурантов задержали на Киевщине, Житомирщине и Полтавщине.