За продажу «трофейного» оружия задержали 17 дельцов в разных регионах Украины - СБУ

В разных регионах Украины поймали еще 17 дельцов, которые пытались продать криминалитету «трофейное» оружие.

Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Военная контрразведка СБУ и Национальная полиция предотвратили новые попытки незаконной продажи оружия и боеприпасов в разных регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 17 дельцов, которые пытались продать криминалитету средства поражения, найденные на местах бывших боев

В частности, правоохранителям изъяты российские автоматы АК-12, взрывчатка и огнеметы, а также арсенал боевых гранат и противотанковые мины.

Сообщается, что на Запорожье задержан рецидивист, который после «отсидки» пытался подпольно продать более 11 кг тротила и огнемет «Шмель».

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На Буковине нейтрализовали преступную группировку, которая вывозила оружие с бывших фронтовых территорий, а затем искала клиентов для сбыта. Кроме того, среди задержанных - 2-е контрактников, которые нелегально переправляли средства поражения в западный регион.

В Волынской области «на горячем» задержали 35-летнего местного жителя, который хотел продать автомат Калашникова.

По информации, фигурант «прикрывался» волонтерской деятельностью, чтобы перевозить оружие с прифронтовых рубежей.

На Черниговщине подозрение получил контрактник местной воинской части, который прятал «трофеи» в стене собственного дома для дальнейшего сбыта.

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В Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях задержаны еще 4-х местных дельцов, которые торговали боевыми гранатами, противотанковыми минами и патронами к стрелковому оружию.

В Киевской области задержан еще один военный контрактник, который искал клиентов для продажи крупнокалиберного пулемета и ручного гранатомета.

На Харьковщине СБУ разоблачила еще семерых подпольных торговцев оружием. У них изъят арсенал российских автоматов и боевых гранат.

По разоблаченным фактам дельцам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы