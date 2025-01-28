От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

По данным администратора нидерландского проекта разведки на основе открытых источников в сфере обороны Oryx Якуба Яновского, расследователи зафиксировали более 20 тыс. единиц подбитой техники оккупантов. УНН рассказывает, какие редкие единицы российской техники были уничтожены, подбиты или захвачены Силами обороны Украины.

"Наше общее количество задокументированных потерь россии с начала их вторжения в Украину в 2022 году превысило 20 тыс. Какой эпический провал самопровозглашенной военной сверхдержавы", - сообщил Яновский.

По данным проекта, по состоянию на 28 января россия потеряла 20 068 единиц техники: 15 091 уничтожена, 852 повреждена, 1114 оставлена на поле боя с неизвестным статусом, а 3011 захвачена украинскими войсками.

Потери бронетехники (танков, БМП, БТР и MRAP) составляют более 11 631 единиц: 8754 уничтожено, 367 повреждено, 974 оставлено на поле боя, 1536 захвачено.

Кроме того, потеряно более 437 единиц буксируемой артиллерии, 869 единиц самоходной артиллерии и 451 пусковую установку систем залпового огня. Также потеряно не менее 298 систем противовоздушной обороны, 134 самолета и 151 вертолет.

Корабли, катера и подводные лодки

Начало широкомасштабного вторжения ознаменовалось активизацией россиян в Черном море. 24 февраля 2022 года флагман Черноморского флота ракетный крейсер "москва" подошел к украинскому гарнизону на острове Змеиный и начал диктовать свои требования - сдаться украинским военным, в результате чего был отправлен по всем известному адресу.

Именно тогда родилась крылатая фраза - "Русский военный корабль, иди на х*й!", которую сказали наши военные в ответ на призыв.

В частности, тогда вместе с патрульным кораблем "Василий Быков" провел артиллерийскую подготовку острова перед высадкой российского десанта.

Тогда российскому десанту удалось высадиться на берег и взять в плен украинских военных, у которых завершился боекомплект.

Уже 13 апреля 2022 года украинские военные, по некоторым данным, двумя ракетам Р-360 "Нептун" попали в "москву" с берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун", что привело к значительным повреждениям. При этом внимание корабля отвлекал турецкий БпЛА "Байрактар ТБ2".

В минобороны рф не смогли смириться с этим и заявляли, что "москва" затонула "во время буксировки крейсера в порт назначения из-за повреждения корпуса, полученного во время пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул". Крейсер "москва" оценивался в 750 млн долларов.

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Однако, это уже был второй корабль, который Украине, которая не имеет такого флота, как РФ, удалось уничтожить. Так, 24 марта украинские военные попали ракетой Точка-У в большой десантный корабль "Саратов", который 21 марта 2022 года в составе группы кораблей прибыл в оккупированный российскими войсками Бердянск для выгрузки техники и десанта. Стоимость корабля оценивается в более чем 100 млн долларов.

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Еще одной важной целью, которую удалось поразить Силам обороны, стала подводная лодка черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". В августе 2024 года Силы обороны нанесли удары по подводной лодке черноморского флота рф "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму. Стоимость подводной лодки достигает до 300 млн долларов.

Доподлинно неизвестно, из чего были нанесены удары по лодке, но есть предположение, что удар по российской лодке и десантному кораблю в Севастополе мог быть нанесен франко-британскими крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow с самолетов Воздушных сил ВСУ.

Гусеничная и колесная тяжелая техника

Ранее УНН рассказывал об уничтожении танков Т-90М, которых по данным проекта было уничтожено 72, 15 подбито, 28 подбито и брошено и еще 7 захвачено.

Еще одной распиаренной машиной является российская боевая машина поддержки танков "Терминатор", которых, по данным открытых источников, в рф принято на вооружение 8 единиц.

Объект 199 "Рамка", известный как БМПТ "Терминатор", находится на вооружении рф с 2011 года. "Терминатор" - это боевая машина поддержки танков, созданная на базе танка Т-72. Вооружение машины состоит из двух 30-мм пушек 2А42, скорострельность которых достигает до 1000 выстрелов в минуту, пулемета калибра 7,62, ПТРК типа "Атака" 9М120-1 (УР 9М120-1Ф, 9М120-1Ф-1) с лазерной системой наведения (четыре управляемых ракеты на пусковой установке на башне), а также двух гранатометов АГС-17 (300 патронов в одной ленте на каждый) в надгусеничных нишах. Стоимость машины варьируется от 1,5 до 5 млн долларов.

Первые сообщения об использовании данной машины на поле боя появились в мае 2022 года в наступлении на трассу Бахмут - Лисичанск. Во время боев часть российских танков и БМПТ "Терминатор" выехали на высоту, чтобы обстрелять трассу, однако были вынуждены бежать с позиций, попав под обстрелы артиллерии Вооруженных Сил Украины.

Первые сообщения об уничтожении БМПТ "Терминатор" появилось 9 февраля 2023 года. Тогдашний глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что боевая машина была уничтожена на Луганщине.

Впоследствии в Десантно-штурмовых войсках рассказали, что танк был уничтожен из украинского комплекса ПТРК "Стугна-П".

Еще два "Терминатора" были подбиты в августе 2023 года военными контрразведки Службы безопасности и в сентябре того же года бойцами 110 отдельной механизированной бригады.

В декабре 2024 года операторы роты "Charlie" 14-го отдельного полка БпАК поймали "Терминатор".

"Джон Коннор точно позавидовал бы таким возможностям Вооруженных сил Украины", - иронично подписали видео поражения „Терминатора", отсылаясь к одноименному фильму.

Также одной из самых дорогих российской техники, которую удалось уничтожить Силами обороны, является зенитно ракетный комплекс "ТОР". В частности, в ноябре 2023 года появилось видео, на котором дрон-камикадзе уничтожил "Тор-М1-2У", стоимостью более 24 млн долларов.

Последняя усовершенствованная модификация ЗРК "Тор", поставляемая в оккупационные войска с 2016 года - ЗРК "Тор-М2", цена которого варьируется от 24 до 27 млн долларов. ЗРК "Тор-М2" - это российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ближнего действия, предназначенный для поражения различных воздушных целей на малых дистанциях. Его основная задача - прикрытие военных и стратегических объектов от атак самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и высокоточного оружия. Комплекс оснащен собственным радиолокатором и оптико-электронной системой обнаружения, что позволяет работать независимо.

По данным аналитиков, с 24 февраля по меньшей мере 31 единица была уничтожена, повреждена или захвачена. Последний раз украинские защитники уничтожили в декабре 2024 года.

Тогда Силы беспилотных систем Украины поразили с помощью дрона российскую систему.

Кроме того, один из таких комплексов был захвачен "аграрными войсками".

Также нетипичной техникой, которую удалось подбить Вооруженным силам Украины, является тяжелая командно-штабная и разведывательная машина специального назначения "Ладога", которую проектировали для "судного дня".

Из открытых источников известно, что это машина на базе танка Т-80 и предназначена для автономного действия в условиях чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся высоким уровнем радиационного, химического или бактериологического заражения. Также известно, что всего было построено 4 единицы этой техники.

В марте 2024 года появилось соответствующее видео, на котором дроны ВСУ поразили защищенный автомобиль "Ладога".

Однако, Oryx также зафиксировал уничтожение данной машины в июне 2024 года, то есть можно предположить, что украинские защитники уничтожили/подбили две таких машины, но точно неизвестно, не одна ли это и та же машина.

Еще одной из самых дорогих техник рф - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1". Стоимость за единицу достигает 15 млн долларов. "Панцирь-С1" представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведется двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с ИК и РЛ слежением.

Впервые было уничтожено в марте 2022 года и тогда же минимум три комплекса было захвачено и с тех пор еще по меньшей мере 22 машины было уничтожено и еще 3 подбито и две захвачено.

Отметим, что российские военные и сами неплохо уничтожают эти ЗРК. Так, в конце февраля в российском Сочи на дороге перевернулся зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который двигался по городу в сопровождении правоохранителей.

Еще одной "жирной" целью, которую удалось уничтожить ВСУ, является зенитный-ракетный комплекс С-400 "Триумф", стоимость которого, по некоторым оценкам, достигает 2,5 млрд долларов. Так, в 2020 году россия продала Турции С-400 за 2,5 млрд долларов. В 2014 году комплекс был продан Китаю за 3 млрд долларов.

Система С-400 пришла на замену старой советской системе С-300 и включает в себя:

пункт боевого управления 55К6Е;

радиолокационный комплекс обнаружения 91Н6E;

многофункциональная РЛС 92Н6Е;

до 12 пусковых установок (ПУ) 5П85ТЕ2 и/или 5П85СЕ2 с 4-мя ЗКР в транспортно-пусковых контейнерах на каждой ПУ;

высотная РЛС 96Л6Е;

подвижная вышка 40В6М для антенного поста из состава 92Н6Е.

В частности, в сентябре 2023 года ВСУ уничтожили пусковую установку 5П85Т2 на шасси БАЗ-6402.

Также было уничтожено 11 пусковых установок 5П85СМ2-01 на шасси МАЗ-543М. В январе 2023 года появились фото, на которых видно, что российская армия потеряла компонент передовой системы противовоздушной обороны С-400 - 5П85СМ2-01 ТЭЛ с ракетами 5В55Р. Это первая в истории подтвержденная боевая потеря С-400.

Кроме того, в середине апреля в оккупированном Джанкое, вследствие удара по военному аэродрому "Бельбек", были поражены ЗРК-С-400, 2 самолета МиГ-31 и склад горюче-смазочных материалов.

В мае прошлого года ВСУ ударили ATACMS по российским позициям ПВО в районе аэродрома Моспино (Донецкая область): уничтожено 2 ПУ ЗРК С-300/400, повреждена 1 ПУ ЗРК С-300/400, уничтожена РЛС "96Л6Е" и уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400.

Кроме того, Силам обороны удалось уничтожить минимум две и подбить одну радиолокационную станцию (РЛС) 1Л119 "Небо-СВУ", стоимость которой достигает 100 млн долларов.

РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" - это развитие станции "Небо-СВ" и предназначена для контроля воздушного пространства, обнаружения, определения координат и сопровождения воздушных целей - самолетов стратегической и тактической авиации, а также малозаметных целей.

РЛС распознает классы целей и может определять их государственную принадлежность.

Станция может пеленговать постановщиков активных шумовых помех. Она работает как в составе автоматизированных систем управления ПВО, так и автономно.

Дальность обнаружения такой цели как истребитель на высоте 20 км - до 380 км, а на высоте 500 м - до 65 км.

Так, по подтвержденным данным ВСУ уничтожили одну такую РЛС в апреле 2023 года, вероятно, на Херсонщине, а еще одну недавно, 18 января, с помощью трех беспилотников уничтожили на Херсонщине. РЛС принадлежала одному из подразделений 90-й зенитной ракетной бригады 49-й ОА (в/ч 54821, краснодарский край РФ). Российские военкоры сообщали, что восстановлению она не подлежит. Кроме того, тогда была уничтожена дизельная электростанция "ДЭС ЭД3х30-Т400-1РА1М6".

Авиация

Пожалуй, самой болезненной потерей рф в войне стал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Базовая стоимость самолета А-50 достигает в 330 млн долларов, но модернизированные версии стоят дороже. Так, в 2020 году Индия приобрела у рф два самолета А-50 ЕИ на сумму около 1 млрд долларов.

14 января прошлого года в сети появилось сообщение, что украинские военные поразили два самолета - А-50 и Ил-22, которые находились в акватории Азовского моря.

Впоследствии уничтожение самолетов подтвердил бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В частности, он поделился роликом с экрана радара, на котором, похоже, видно исчезающие над морем самолеты, и поблагодарил ВВС за "прекрасно спланированную и проведенную операцию в Азовском регионе".

23 февраля российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Оккупанты утверждали, что самолет был сбит "дружественным огнем", российской ПВО. Что интересно, путин ранее заявлял, что российская система ПВО не может сбивать свои самолеты, ведь на них стоят системы "свой-чужой".

"Наши системы ПВО своим самолетом по определению наносить удар не могут. Там стоят системы "свой - чужой", и сколько оператор на кнопку не нажимал бы, наши системы ПВО не сработали бы. Техника", - говорил диктатор.

Так как же так получилось, что своя же система ПВО сбила этот самолет.

Бывший командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук тогда подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.

"Баян, где ты?" А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать", - сообщал Олещук.

Источники УНН в силовых структурах тогда подтверждали, что уничтожение российского самолета это совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.

Еще один такой самолет был поврежден на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси в 12 километрах от Минска. Самолет был поврежден неизвестными беспилотниками.

Ответственность за повреждение самолета взяли на себя белорусские партизаны. На кадрах видно, как дрон садится на тогда еще неповрежденный российский самолет радиолокационного наблюдения А-50. По утверждению белорусских партизан, им неоднократно удавалось осуществить подобные полеты в Мачулище, а тамошняя ПВО не срабатывала. А уже 26 февраля на этом же аэродроме самолет-разведчик А-50 получил повреждения.

Стоит отметить, что А-50 не летает один, а в паре с Ил-22. Из открытых источников известно, что россияне потеряли один самолет Ил-22 и еще два были повреждены.

Причем один самолет был сбит в воронежской области бойцами пвк "вагнер" во время неудачного бунта, когда основатель "вагнер" евген пригожин объявил о начале "марша справедливости" 23 июня 2023 года.

Так, в апреле 2022 года Воздушные силы ВСУ сообщили, что зенитные ракетные войска ВСУ, кроме самолета-ретранслятора Ил-22, уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета Су-34 и Су-35.

Еще один Ил-22, как уже упоминалось, был подбит во время атаки на А-50 в январе. Однако, он все же смог "дотянуть" до аэродрома в анапе. На фото видны повреждения, которые получил самолет.

В июне 2024 года Украина впервые в истории поразила Су-57 на территории аэродрома "Ахтубинск" в астраханской области рф, который расположен в 589 километрах от линии фронта. Стоимость самолета оценивается в 1,5 млрд долларов.

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Еще одной из болезненных потерь рф в войне, являются самолеты Су-30СМ, стоимость которых достигает до 50 млн долларов. Впервые этот самолет был сбит в начале полномасштабного вторжения.

25 февраля 2022 года в результате удара по аэродрому был уничтожен Су-30СМ. Второй раз самолет удалось сбить на следующий день. Тогда в акватории Черного моря украинские зенитчики сбили российский истребитель.

Всего таких самолетов было уничтожено около 12

Развенчали миф наши вооруженные силы и о самолетах Су-34 и Су-35, стоимость которых достигает 40 млн долларов и 32 млн долларов соответственно. Суммарное количество сбитых или поврежденных этих самолетов достигает 34 единицы.

Еще одним достижением Воздушных сил стало уничтожение самолетов Ту-22М3, которые "кошмарят" Украину. Именно эти самолеты, а также самолеты Ту-95 являются причинами воздушных тревог в Украине, ведь именно самолеты несут крылатые ракеты и могут нести ядерные ракеты.

Всего было уничтожено три самолета Ту-22М3, а один поврежден, а также два самолета Ту-95 были повреждены в результате атаки дронов на авиабазе в Энгельсе саратовской области рф.

Из открытых источников известно, что приблизительная стоимость Ту-22М3 составляет 40 млн долларов, а стоимость ракеты Х-22, которую несет самолет, оценивается в 1-1,5 млн долларов.

19 апреля российский бомбардировщик Ту-22М3, который осуществлял ракетный удар ночью, разбился в ставропольском крае рф.

"Мгновенная карма в действии - самолет Ту-22М3 ВКС рф, который бросал ночью ракеты, разбился в ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили", - сообщали в ВСУ.

Как бы это печально не звучало, но и Украина когда-то имела самолеты Ту-95МС и Ту-22М. 2 июня 1996 года Украина официально потеряла ядерный статус. Это произошло благодаря подписанию так называемого Будапештского меморандума, в котором Украина приобрела безъядерный статус, а взамен получила гарантии безопасности от России, Великобритании и США.

В 1999 году 8 самолетов Ту-160 и 3 самолета Ту-95МС Украина обменяла за долг России за газ. Затем было уничтожено еще 9 самолетов Ту-160 и 21 самолет Ту-95МС, еще по одному образцу самолетов указанного типа осталось в музее дальней авиации в Полтаве.

Также Украина имела 58 самолетов Ту-22М. С 2002 по 2006 год было утилизировано 55 таких самолетов - 16 Ту-22М2 и 36 Ту-22М3. Также было утилизировано 423 авиационных крылатых ракет Х-22.

Как может придерживаться гарантий безопасности россия - все хорошо видят. Не исключение, что именно эти самолеты, которые были переданы Украиной россии, и бомбят наши города и села. Кто знает, сунулась бы россия в Украину, если бы наше руководство страны не разбазаривало самолеты и не только их.

Еще стоит отметить, что журналисты "Схем" установили, что кремль обстреливает украинцев ракетами, которые официальный Киев передал 23 года назад россии.

Еще одной гордостью россиян является российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". Именно эти самолеты заходили одними из первых на аэродром Гостомеля, но он также не оправдал ожиданий. Так, в частности, во время захода на аэродром были подбиты сразу два вертолета Ка-52.

Причем украинцы доказали, что могут сбивать эти вертолеты из различного вооружения. Боец зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона младший лейтенант Сергей Фалатюк рассказывал, как в 2022 году ему и другим бойцам удалось уничтожить 6 российских вертолетов из старого советского комплекса "Игла" и стрелкового оружия.

"Когда мы стали к обороне, заметили как летят шесть вертолетов Ка-52 "Аллигатор". А я их никогда не видел вживую. Мы только изучали и у нас была информация от россиян, что это бронированный вертолет, "БТР с лопастями", который невозможно подбить. Был страх, что мы не сможем их сбить (...) Вы можете себе представить: ПЗРК 1981-го года, а Ка-52 "Аллигатор" современный вертолет 2018 года. И советские "Иглы" их сбивают прекрасно", - говорил Фалатюк.

Переплюнуть сбивание российского вертолета из ПЗРК "Игла" смогли бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В апреле 2022 года они уничтожили российский вертолет из противотанкового-ракетного комплекса "Стугна-П". Само название противотанковый указывает, что комплекс предназначен для уничтожения танков, а не никак летающих объектов.

Но эта война уже давно доказала, что не существует ничего невозможного, а наши бойцы могут выполнять нереальные задачи.