Над Чорним морем збито російський винищувач
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В акваторії Чорного моря українські зенітки збили російський винищувач Су-30, повідомляє УНН.
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“В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces знищений російський винищувач Су-30 СМ. Російські окупанти масово кидають техніку. В них закінчується паливо, їжа, збільшується СТРАХ.
ЛАСКАВО ПРОСИМО В ПЕКЛО!!! РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО! БИЙ ОКУПАНТА!”, — повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.