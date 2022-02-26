Над Черным морем сбит российский истребитель
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В акватории Черного моря украинские зенитки сбили российский истребитель Су-30, сообщает УНН.
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“В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Командования Воздушных Сил ЗСУ/Air Force Command of UA Armed Forces уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. Российские оккупанты массово бросают технику. У них заканчивается топливо, еда, возрастает СТРАХ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!!! ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ! БЕЙ ОККУПАНТА!",- сообщили в Генеральном штабе ВСУ.