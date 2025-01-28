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Задержали агентов фсб, которые готовили ракетный удар по аэродромам ВСУ

Задержали агентов фсб, которые готовили ракетный удар по аэродромам ВСУ

Киев  •  УНН

 • 6810 просмотра

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Двое жителей Кременчуга собирали координаты военных аэродромов для ракетных ударов РФ. Агенты ФСБ планировали шпионить за авиационной инфраструктурой в 5 регионах Украины.

Задержали агентурную группу фсб, которая «охотилась» на самолеты-истребители и боевые вертолеты ВСУ.

Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали 

По результатам спецоперации вблизи одного из военных аэродромов Украины «на горячем» задержаны 2-х агентов рф, которые фотографировали взлет отечественного F-16

- говорится в сообщении.

Фигурантами оказались жители Кременчуга возрастом 22 и 21 год, они были завербованы кадровой сотрудницей фсб, личность которой уже установила СБУ.

В частности, задержанные собирали точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и беспилотные удары. Также, они делали текстовый и фотоотчет в котором должны были указать и описать, какая именно техника расположена на каждом из объектов. 

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Для этого они собирались объехали на маршрутных автобусах 5 регионов Украины. Возле каждого из потенциальных объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать «цель» в течение нескольких дней. 

Сотрудники СБУ разоблачили обоих агентов еще на начальном этапе вражеской разведактивности, задокументировали их безрезультатные визиты в несколько регионов и задержали во время фотографирования истребителей F-16

- говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. У задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.

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Сейчас фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Справочно

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Напомним 

В Харькове осуждены два агента рф: банкир, который собирал координаты для ракетных ударов, и женщина, которая писала тексты для российского военкора. Оба получили длительные сроки заключения с конфискацией имущества.  

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
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