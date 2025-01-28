Задержали агентов фсб, которые готовили ракетный удар по аэродромам ВСУ
Киев • УНН
Двое жителей Кременчуга собирали координаты военных аэродромов для ракетных ударов РФ. Агенты ФСБ планировали шпионить за авиационной инфраструктурой в 5 регионах Украины.
Задержали агентурную группу фсб, которая «охотилась» на самолеты-истребители и боевые вертолеты ВСУ.
Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
По результатам спецоперации вблизи одного из военных аэродромов Украины «на горячем» задержаны 2-х агентов рф, которые фотографировали взлет отечественного F-16
Фигурантами оказались жители Кременчуга возрастом 22 и 21 год, они были завербованы кадровой сотрудницей фсб, личность которой уже установила СБУ.
В частности, задержанные собирали точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и беспилотные удары. Также, они делали текстовый и фотоотчет в котором должны были указать и описать, какая именно техника расположена на каждом из объектов.
Для этого они собирались объехали на маршрутных автобусах 5 регионов Украины. Возле каждого из потенциальных объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать «цель» в течение нескольких дней.
Сотрудники СБУ разоблачили обоих агентов еще на начальном этапе вражеской разведактивности, задокументировали их безрезультатные визиты в несколько регионов и задержали во время фотографирования истребителей F-16
Кроме того, СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. У задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.
Сейчас фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Справочно
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Напомним
В Харькове осуждены два агента рф: банкир, который собирал координаты для ракетных ударов, и женщина, которая писала тексты для российского военкора. Оба получили длительные сроки заключения с конфискацией имущества.