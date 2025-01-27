російський агент-банкір та "спічрайтер" воєнкора рф отримали тюремні строки - СБУ

Двоє поплічників рф, які займалися підривною діяльністю проти Сил оборони України у Харкові отримали реальні терміни увʼязнення. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Одним із засуджених є російський шпигун – 56-річний громадянин росії, який одночасно працював у місцевому банку та виконував завдання воєнної розвідки рф (більш відому як гру), - йдеться у повідомленні.

Зокрема, він збирав координати для ракетно-бомбових ударів по важливих об’єктах Харківщини, включно з місцями зберігання технічної документації, потрібної для відновлення промислових обʼєктів.

Крім того, аби отримати геолокації потенційних цілей, чоловік намагався використати свою знайому — місцеву чиновницю, яка власне мала доступ до такої інформації.

Як відомо, зловмисник на власному авто об’їжджав місто та фіксував на прихований відеореєстратор місця базування оборонців Харкова. Втім, у 2024 році контррозвідка викрила росіянина та затримала.

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє СБУ, ще однією засудженою є 42-річна мешканка обласного центру, яка писала тексти для публічних виступів російського "воєнкора".

У своїх текстах вона виправдовувала обстріли Харкова та дискредитувала українських захисників, видаючи це нібито за думки місцевих мешканців.

"Воєнкор" зачитував ці тексти в ефірах ток-шоу кремлівських пропагандистів Скабєєвої або Соловйова.

Також ці матеріали він використовував на своєму Ютуб-каналі з охопленням у 231 тис. користувачів.

За інформацією, також жінка збирала для "воєнкора" геолокації українських блокпостів, розташування зенітно-ракетних комплексів ППО та наслідки ворожих ударів. А потім рашист "зливав" ці дані воєнній розвідці рф.

Колаборантка отримала 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Дніпрі затримано 46-річного агента фсб, який через свою співмешканку збирав дані про військові об'єкти. Чоловік ховався від мобілізації та передавав ворогу координати для ракетних ударів.