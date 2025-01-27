"Втемну" використовував свою співмешканку для коригування російських ударів по Дніпру: затримано агента фсб

Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі фсб, яку було нейтралізовано на Дніпропетровщині у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Тоді контррозвідка СБУ затримала 8 російських агентів, які коригували ракетно-дронові удари рф по території цього регіону. Зараз спецслужба зібрала доказову базу на їхнього спільника. Ним виявився 46-річний місцевий житель, який ховався від мобілізації і одночасно виконував завдання фсб - йдеться у повідомленні.

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За матеріалами справи, агент готував координати для повітряних атак рашистів по місцях базування Сил оборони в Дніпрі. Щоб не "світитися" на вулицях міста, зрадник "втемну" залучив до розвідувально-підривної діяльності свою співмешканку.

На його прохання жінка обходила місцевість, де фіксувала геолокації військових об’єктів та пересилала чоловіку у вигляді відміток на гугл-картах. Необхідність у таких скріншотах фігурант пояснював "своєю роботою", хоча насправді він був безробітним, а отримані відомості пересилав окупантам.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника в його оселі та вилучила мобільний телефон із доказами співпраці з рф. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони в регіоні.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Співмешканка підозрюваного наразі співпрацює зі слідством як свідок.

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