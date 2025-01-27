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"Втемну" використовував свою співмешканку для коригування російських ударів по Дніпру: затримано агента фсб

"Втемну" використовував свою співмешканку для коригування російських ударів по Дніпру: затримано агента фсб

Київ • УНН

 • 28710 перегляди

У Дніпрі затримано 46-річного агента фсб, який через свою співмешканку збирав дані про військові об'єкти. Чоловік ховався від мобілізації та передавав ворогу координати для ракетних ударів.

Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі фсб, яку було нейтралізовано на Дніпропетровщині у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Тоді контррозвідка СБУ затримала 8 російських агентів, які коригували ракетно-дронові удари рф по території цього регіону. Зараз спецслужба зібрала доказову базу на їхнього спільника. Ним виявився 46-річний місцевий житель, який ховався від мобілізації і одночасно виконував завдання фсб

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За матеріалами справи, агент готував координати для повітряних атак рашистів по місцях базування Сил оборони в Дніпрі. Щоб не "світитися" на вулицях міста, зрадник "втемну" залучив до розвідувально-підривної діяльності свою співмешканку.

На його прохання жінка обходила місцевість, де фіксувала геолокації військових об’єктів та пересилала чоловіку у вигляді відміток на гугл-картах. Необхідність у таких скріншотах фігурант пояснював "своєю роботою", хоча насправді він був безробітним, а отримані відомості пересилав окупантам.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника в його оселі та вилучила мобільний телефон із доказами співпраці з рф. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони в регіоні.

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Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Співмешканка підозрюваного наразі співпрацює зі слідством як свідок.

Нейтралізовано диверсійну групу російських спецслужб: вони підозрюються у спробі підриву потяга Сил Оборони16.01.25, 14:26 • 33193 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
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