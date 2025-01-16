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Нейтралізовано диверсійну групу російських спецслужб: вони підозрюються у спробі підриву потяга Сил Оборони

Київ • УНН

 • 33193 перегляди

Спецслужби нейтралізували диверсійну групу, яка намагалась підірвати залізничну колію під час руху військового ешелону. Двох місцевих жителів, завербованих через Телеграм, затримано на місці злочину.

Російські агенти підірвали колію під час руху військового ешелону на Рівненщині, але спецслужби завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані. Згодом українська спецслужба "по гарячих слідах" затримала ворожих агентів.

Передає УНН із посиланням на сайт Служби безпеки України.

Служба безпеки нейтралізувала диверсійну групу російських спецслужб, яка діяла у Рівненській області. ч

- ідеться у повідомленні. 

Згідно з інформацією слідства, зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони. Втім, співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події. Також було забезпечено охорону відповідної локації. Вдалося уникнути аварії та людських жертв.

Українська спецслужба "по гарячих слідах" затримала ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину.

Ними виявилося двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, яких ворог завербував через Телеграм-канали із пошуку "швидкого заробітку". За інструкцією окупантів фігуранти власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону.

- передає відомство. 

Вказуються окремі деталі способу дій фігурантів:

  • Зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону;
    • Ворог сподівався порушити залізничну логістику постачання оборонних вантажів для українських військ на передовій.

      Під час обшуку у затриманих вилучено елементи СВП та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах рф.

      Слідчі Служби безпеки повідомили ворожим агентам про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).  

      Нагадаємо

      На Вінниччині затримали двох місцевих жителів 18 та 37 років, які за завданням рф планували підпалювати автомобілі ЗСУ та волонтерів. Зловмисників затримали під час спроб підпалу техніки, їм загрожує до 8 років ув'язнення.

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