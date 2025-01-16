Нейтралізовано диверсійну групу російських спецслужб: вони підозрюються у спробі підриву потяга Сил Оборони

Російські агенти підірвали колію під час руху військового ешелону на Рівненщині, але спецслужби завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані. Згодом українська спецслужба "по гарячих слідах" затримала ворожих агентів.

Передає УНН із посиланням на сайт Служби безпеки України.

Згідно з інформацією слідства, зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони. Втім, співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події. Також було забезпечено охорону відповідної локації. Вдалося уникнути аварії та людських жертв.

Українська спецслужба "по гарячих слідах" затримала ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину.

Ними виявилося двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, яких ворог завербував через Телеграм-канали із пошуку "швидкого заробітку". За інструкцією окупантів фігуранти власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону.