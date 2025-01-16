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Нейтрализована диверсионная группа российских спецслужб: они подозреваются в попытке подрыва поезда Сил Обороны

Киев  •  УНН

 • 4585 просмотра

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Спецслужбы нейтрализовали диверсионную группу, которая пыталась взорвать железнодорожные пути во время движения военного эшелона. Двух местных жителей, завербованных через Телеграмм, задержали на месте преступления.

Российские агенты взорвали колею во время движения военного эшелона на Ровенщине, но спецслужбы заблаговременно остановили эшелон на безопасном расстоянии. Впоследствии украинская спецслужба «по горячим следам» задержала вражеских агентов.

Передает УНН со ссылкой на сайт Службы безопасности Украины.

Служба безопасности нейтрализовала диверсионную группу российских спецслужб, которая действовала в Ровенской области. ч

- говорится в сообщении. 

Согласно информации следствия, злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) на железнодорожном пути во время движения грузового поезда Сил обороны. Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно остановили эшелон на безопасном расстоянии от места происшествия. Также была обеспечена охрана соответствующей локации. Удалось избежать аварии и человеческих жертв.

Украинская спецслужба «по горячим следам» задержала вражеских агентов, которые пытались скрыться с места преступления.

Ими оказались двое местных жителей в возрасте 30 и 32 года, которых враг завербовал через Телеграмм-каналы по поиску «быстрого заработка». По инструкции оккупантов фигуранты собственноручно изготовили СВУ на основе пластида, который достали из заранее подготовленного схрона.

- передает ведомство. 

Указываются отдельные детали способа действий фигурантов:

  • Злоумышленники заложили взрывчатку под рельсы и дистанционно активировали ее с приближением военного эшелона;
  • Враг надеялся нарушить железнодорожную логистику поставки оборонных грузов для украинских войск на передовой.

Во время обыска у задержанных изъяты элементы СВП и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в интересах рф.

Следователи Службы безопасности сообщили враждебным агентам о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).  

Напомним,

В Винницкой области задержали двух местных жителей 18 и 37 лет, которые по заданию рф планировали поджигать автомобили ВСУ и волонтеров. Злоумышленников задержали во время попыток поджога техники, им грозит до 8 лет заключения.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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