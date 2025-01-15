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В Украине проводят информационную кампанию против вербовки молодежи врагом: "Сожги" ФСБшника" (видео)

В Украине проводят информационную кампанию против вербовки молодежи врагом: "Сожги" ФСБшника" (видео)

Киев  •  УНН

 • 13296 просмотра

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СБУ и Нацполиция проводят кампанию «Спали' ФСБшника» для противодействия вербовке молодежи российскими спецслужбами. В 2024 году задержано более 450 человек за поджоги, а чат-бот получил более 1300 сообщений.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят общенациональную информационную кампанию "Сожги" ФСБшника" для противодействия вербовке молодежи российскими спецслужбами. По данным СБУ, в Украине в 2024 году было задержано более 450 человек, которые занимались поджогами по заданию рф. Об этом пишет УНН.

Детали 

Одной из составляющих информационной кампании является социальный видеоролик "Сожги" ФСБшника", подготовленный совместно с известным украинским кинорежиссером Любомиром Левицким. Видео рассказывает о неотвратимости наказания за подобные преступления. Ведь российские спецслужбы активно "охотятся" именно на несовершеннолетних в интернете, предлагая преступные "подработки".

В течение 2024 года СБУ и Национальная полиция задержали более 450 человек, которые по поручению российских кураторов занимались поджогами в Украине. Фактически украинские правоохранители находят всех исполнителей преступлений. И вместо "легких денег" фигуранты получают подозрение от СБУ и перспективу тюремного заключения

- рассказали в СБУ. 

В СБУ напомнили, что такие преступления, как поджоги имущества ВСУ, госучреждений или их минирование, классифицируются Уголовным кодексом Украины как терроризм или диверсия. И за них предусмотрена строгая уголовная ответственность даже для несовершеннолетних.

На видео показана история двух несовершеннолетних - парня и девушки, которые согласились на предложение кураторов из российского фсб совершить преступление, но были задержаны украинской спецслужбой.

Ключевое послание информационной кампании - "Не сжигай своих! "Сожги" врага!".

Служба безопасности призывает молодежь сообщать о любых попытках вербовки в специальный чат-бот "Сожги" ФСБшника". Для этого необходимо указать детали предложений от врага, а также номер телефона или ник человека, который склонял к преступлению.

По данным спецслужбы, по состоянию на сегодняшний день в чат-бот "Сожги" ФСБшника", который заработал в середине декабря 2024 года, уже поступило более 1300 сообщений.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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