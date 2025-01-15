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В Україні проводять інформкампанію проти вербування молоді ворогом: "Спали" ФСБшника"(відео)

В Україні проводять інформкампанію проти вербування молоді ворогом: "Спали" ФСБшника"(відео)

Київ • УНН

 • 37596 перегляди

СБУ та Нацполіція проводять кампанію "Спали' ФСБшника" для протидії вербуванню молоді російськими спецслужбами. У 2024 році затримано понад 450 осіб за підпали, а чат-бот отримав більше 1300 повідомлень.

Служба безпеки України та Нацполіція проводять загальнонаціональну інформаційну кампанію "Спали" ФСБшника" для протидії вербуванню молоді російськими спецслужбами. За даними СБУ, в Україні в 2024 році було затримано понад 450 осіб, які займалися підпалами за завданням рф. Про це пише УНН.

Деталі 

Однією зі складових інформаційної кампанії є соціальний відеоролик "Спали" ФСБшника", підготований спільно з відомим українським кінорежисером Любомиром Левицьким. Відео розповідає про невідворотність покарання за подібні злочини. Адже російські спецслужби активно "полюють" саме на неповнолітніх в інтернеті, пропонуючи злочинні "підробітки".

Протягом 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні. Фактично українські правоохоронці знаходять усіх виконавців злочинів. І замість "легких грошей" фігуранти отримують підозру від СБУ і перспективу тюремного ув’язнення

- розповіли в СБУ. 

В СБУ нагадали, що такі злочини як підпали майна ЗСУ, держустанов чи їхнє мінування класифікуються Кримінальним кодексом України як тероризм або диверсія. І за них передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх.

На відео показана історія двох неповнолітніх – хлопця й дівчини, які погодилися на пропозицію кураторів із російського фсб вчинити злочин, але були затримані українською спецслужбою.

Ключовий меседж інформкампанії – "Не пали своїх! "Спали" ворога!".

Служба безпеки закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот "Спали" ФСБшника". Для цього необхідно вказати деталі пропозицій від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину.

За даними спецслужби, станом на сьогодні до чат-боту "Спали" ФСБшника", який запрацював у середині грудня 2024 року, вже надійшло понад 1300 повідомлень.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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