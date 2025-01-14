СБУ викрила двох агентів рф, які готували підпали військової техніки на Вінниччині

На Вінниччині затримали двох місцевих жителів 18 та 37 років, які за завданням рф планували підпалювати автомобілі ЗСУ та волонтерів. Зловмисників затримали під час спроб підпалу техніки, їм загрожує до 8 років ув'язнення.