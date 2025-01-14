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СБУ викрила двох агентів рф, які готували підпали військової техніки на Вінниччині

Київ • УНН

 • 30067 перегляди

На Вінниччині затримали двох місцевих жителів 18 та 37 років, які за завданням рф планували підпалювати автомобілі ЗСУ та волонтерів. Зловмисників затримали під час спроб підпалу техніки, їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох поплічників рф, які займалися підпалами на замовлення ворога на Вінниччині.  Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

"Головними "цілями" фігурантів були автомобілі ЗСУ та волонтерських організацій", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, обидва затримані – місцеві безробітні віком 18 та 37 років, які шукали спосіб швидко заробити через Telegram-канали. Саме там вони потрапили під вплив російських спецслужб.

Як стало відомо, кожен з фігурантів діяв самостійно.

Одного з них затримали "по гарячих слідах" під час спроби підпалу мікроавтобуса ветерана ЗСУ, який використовував автомобіль для перевезення волонтерської допомоги.

Після підпалу волонтерського транспорту зловмисник мав здійснити низку диверсій на об’єктах Укрзалізниці, але правоохоронці зірвали його плани.

Другий підозрюваний отримав завдання підпалити військові вантажівки "Урал" і "КрАЗ". Він вже готувався до злочину, але його затримали, коли він намагався підпалити ці вантажівки.

За результатами розслідування обом затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо

У Києві та Харкові затримано чотирьох осіб, які за винагороду підпалювали автомобілі військовослужбовців ЗСУ. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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