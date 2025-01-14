СБУ разоблачила двух агентов рф, которые готовили поджоги военной техники в Винницкой области
Киев • УНН
В Винницкой области задержали двух местных жителей 18 и 37 лет, которые по заданию рф планировали поджигать автомобили ВСУ и волонтеров. Злоумышленников задержали во время попыток поджога техники, им грозит до 8 лет заключения.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух приспешников рф, которые занимались поджогами по заказу врага в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Главными "целями" фигурантов были автомобили ВСУ и волонтерских организаций", - говорится в сообщении.
По данным следствия, оба задержанных - местные безработные в возрасте 18 и 37 лет, которые искали способ быстро заработать через Telegram-каналы. Именно там они попали под влияние российских спецслужб.
Как стало известно, каждый из фигурантов действовал самостоятельно.
Одного из них задержали "по горячим следам" во время попытки поджога микроавтобуса ветерана ВСУ, который использовал автомобиль для перевозки волонтерской помощи.
После поджога волонтерского транспорта злоумышленник должен был осуществить ряд диверсий на объектах Укрзализныци, но правоохранители сорвали его планы.
Второй подозреваемый получил задание поджечь военные грузовики "Урал" и "КрАЗ". Он уже готовился к преступлению, но его задержали, когда он пытался поджечь эти грузовики.
По результатам расследования обоим задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ).
Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 8 лет заключения.
Напомним,
В Киеве и Харькове задержаны четыре человека, которые за вознаграждение поджигали автомобили военнослужащих ВСУ.