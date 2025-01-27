"Втемную" использовал свою сожительницу для корректировки российских ударов по Днепру: задержан агент фсб
Киев • УНН
В Днепре задержан 46-летний агент фсб, который через свою сожительницу собирал данные о военных объектах. Мужчина скрывался от мобилизации и передавал врагу координаты для ракетных ударов.
Служба безопасности задержала еще одного участника агентурной сети фсб, которая была нейтрализована на Днепропетровщине в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Тогда контрразведка СБУ задержала 8 российских агентов, которые корректировали ракетно-пушечные удары рф по территории этого региона. Сейчас спецслужба собрала доказательную базу на их сообщника. Им оказался 46-летний местный житель, который скрывался от мобилизации и одновременно выполнял задание фсб
Детали
По материалам дела, агент готовил координаты для воздушных атак рашистов по местам базирования Сил обороны в Днепре. Чтобы не «светиться» на улицах города, предатель «втемную» привлек к разведывательно-подрывной деятельности свою сожительницу.
По его просьбе женщина обходила местность, где фиксировала геолокации военных объектов и пересылала мужчине в виде отметок на гугл-картах. Необходимость в таких скриншотах фигурант объяснял «своей работой», хотя на самом деле он был безработным, а полученные сведения пересылал оккупантам.
Контрразведка СБУ задержала предателя в его доме и изъяла мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в регионе.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Сожительница подозреваемого пока сотрудничает со следствием в качестве свидетеля.
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