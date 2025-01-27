российский агент-банкир и «спичрайтер» военкора рф получили тюремные сроки - СБУ
Киев • УНН
В Харькове осуждены два агента рф: банкир, который собирал координаты для ракетных ударов, и женщина, которая писала тексты для российского военкора. Оба получили длительные сроки заключения с конфискацией имущества.
Двое приспешников рф, которые занимались подрывной деятельностью против Сил обороны Украины в Харькове получили реальные сроки заключения. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Одним из осужденных является российский шпион - 56-летний гражданин России, который одновременно работал в местном банке и выполнял задания военной разведки рф (более известную как игру),
В частности, он собирал координаты для ракетно-бомбовых ударов по важным объектам Харьковщины, включая места хранения технической документации, необходимой для восстановления промышленных объектов.
Кроме того, чтобы получить геолокации потенциальных целей, мужчина пытался использовать свою знакомую - местную чиновницу, которая собственно имела доступ к такой информации.
Как известно, злоумышленник на собственном авто объезжал город и фиксировал на скрытый видеорегистратор места базирования защитников Харькова. Впрочем, в 2024 году контрразведка разоблачила россиянина и задержала.
С учетом сотрудничества со следствием суд назначил ему 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщает СБУ, еще одной осужденной является 42-летняя жительница областного центра, которая писала тексты для публичных выступлений российского «военкора».
В своих текстах она оправдывала обстрелы Харькова и дискредитировала украинских защитников, выдавая это якобы за мнения местных жителей.
«Военкор» зачитывал эти тексты в эфирах ток-шоу кремлевских пропагандистов Скабеевой или Соловьева.
Также эти материалы он использовал на своем Ютуб-канале с охватом в 231 тыс. пользователей.
По информации, также женщина собирала для «военкора» геолокации украинских блокпостов, расположение зенитно-ракетных комплексов ПВО и последствия вражеских ударов. А потом рашист «сливал» эти данные военной разведке рф.
Коллаборантка получила 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
В Днепре задержан 46-летний агент фсб, который через свою сожительницу собирал данные о военных объектах. Мужчина скрывался от мобилизации и передавал врагу координаты для ракетных ударов.