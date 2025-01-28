Затримали агентів фсб, які готували ракетний удар по аеродромах ЗСУ

Затримали агентурну групу фсб, яка "полювала" на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

За результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України "на гарячому" затримано 2-х агентів рф, які фотографували зліт вітчизняного F-16 - йдеться у повідомленні.

Фігурантами виявилися мешканці Кременчука віком 22 і 21 рік, вони були завербовані кадровою співробітницею фсб, особу якої вже встановила СБУ.

Зокрема, затримані збирали точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Також, вони робили текстовий та фотозвіт в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів.

Для цього вони збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати "ціль" протягом декількох днів.

Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16 - йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. У затриманих вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Наразі фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Довідково

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Нагадаємо

У Харкові засуджено двох агентів рф: банкіра, який збирав координати для ракетних ударів, та жінку, яка писала тексти для російського воєнкора. Обидва отримали тривалі терміни ув'язнення з конфіскацією майна.