Від "Термінатора" до А-50: яку рідкісну військову техніку рф знищила Україна

За даними адміністратора нідерландського проєкту розвідки на основі відкритих джерел у сфері оборони Oryx Якуба Яновського, розслідувачі зафіксували понад 20 тис. одиниць підбитої техніки окупантів. УНН розповідає, які рідкісні одиниці російської техніки було знищено, підбито, або захоплено Силами оборони України.

"Наша загальна кількість задокументованих втрат росії з початку їхнього вторгнення в Україну у 2022 році перевищила 20 тис. Який епічний провал самопроголошеної військової наддержави", - повідомив Яновський.

За даними проєкту, станом на 28 січня росія втратила 20 068 одиниць техніки: 15 091 знищено, 852 пошкоджено, 1114 залишено на полі бою з невідомим статусом, а 3011 захоплено українськими військами.

Втрати бронетехніки (танків, БМП, БТР та MRAP) складають понад 11 631 одиниць: 8754 знищено, 367 пошкоджено, 974 залишено на полі бою, 1536 захоплено.

Крім того, втрачено понад 437 одиниць буксованої артилерії, 869 одиниць самохідної артилерії та 451 пускову установку систем залпового вогню. Також втрачено щонайменше 298 систем протиповітряної оборони, 134 літаки та 151 вертоліт.

Кораблі, катери та підводні човни

Початок широкомасштабного вторгнення ознаменувався активізацією росіян у Чорному морі. 24 лютого 2022 року флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "москва" підійшов до українського гарнізону на острові Зміїний та почав диктувати свої вимоги - здатися українським військовим, внаслідок чого був відправлений за всім відомою адресою.

Саме тоді народилася крилата фраза - "Русский военный корабль, иди на х*й!", яку сказали наші військові у відповідь на заклик.

Зокрема, тоді разом із патрульним кораблем "Василь Биков" провів артилерійську підготовку острова перед висадкою російського десанту.

Тоді російському десанту вдалося висадитися на берег та взяти в полон українських військових, у яких завершився боєкомплект.

Вже 13 квітня 2022 року українські військові, за деякими даними, двома ракетам Р-360 "Нептун" влучили у "москву" з берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун", що призвело до значних ушкоджень. При цьому увагу корабля відволікав турецький БпЛА "Байрактар ТБ2".

В міноборони рф не змогли змиритися з цим і заявляли, що "москва" затонула "під час буксирування крейсера в порт призначення через пошкодження корпусу, отриманого під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув". Крейсер "москва" оцінювався у 750 млн доларів.

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Однак, це вже був другий корабель, який Україні, яка немає такого флоту, як рф, вдалося знищити. Так, 24 березня українські військові поцілили ракетою Точка-У у великий десантний корабель "Саратов", який 21 березня 2022 року у складі групи кораблів прибув до окупованого російськими військами Бердянська для вивантаження техніки та десанту. Вартість корабля оцінюється у понад 100 млн доларів.

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Ще однією важливою ціллю, яку вдалося вразити Силам оборони, став підводний човен чорноморського флоту рф "Ростов-на-Дону". У серпні 2024 року Сили оборони завдали ударів по підводному човну чорноморського флоту рф "Ростов-на-Дону" в тимчасово окупованому Криму. Вартість підводного човна досягає до 300 млн доларів.

Достеменно невідомо, з чого було завдано ударів по човну, але є припущення, що удар по російському човну і десантному кораблю у Севастополі міг бути завданий франко-британськими крилатими ракетами SCALP/Storm Shadow з літаків Повітряних сил ЗСУ.

Гусенична та колісна важка техніка

Раніше УНН розповідав про знищенні танки Т-90М, яких за даними проєкту було знищено 72, 15 підбито, 28 підбито та кинуто та ще 7 захоплено.

Ще однією розпіареною машиною є російська бойова машина підтримки танків "Термінатор", яких, за даними відкритих джерел, в рф прийнято на озброєння 8 одиниць.

Об'єкт 199 "Рамка", відомий як БМПТ "Термінатор", перебуває на озброєнні рф з 2011 року. "Термінатор" - це бойова машина підтримки танків, створена на базі танку Т-72. Озброєння машини складається з двох 30-мм гармат 2А42, скорострільність яких досягає до 1000 пострілів на хвилину, кулемету калібру 7,62, ПТРК типу "Атака" 9М120-1 (УР 9М120-1Ф, 9М120-1Ф-1) з лазерною системою наведення (чотири керованих ракети на пусковій установці на башти), а також двох гранатометів АГС-17 (300 набоїв в одній стрічці на кожний) у надгусенічних нішах. Вартість машини варіюється від 1,5 до 5 млн доларів.

Перші повідомлення про використання даної машини на полі бою з’явилися в травні 2022 року у наступі на трасу Бахмут - Лисичанськ. Під час боїв частина російських танків та БМПТ "Термінатор" виїхали на висоту, щоб обстріляти трасу, однак були вимушені тікати з позицій, потрапивши під обстріли артилерії Збройних Сил України.

Перші повідомлення про знищення БМПТ "Термінатор" з’явилося 9 лютого 2023 року. Тодішній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що бойову машину було знищено на Луганщині.

Згодом в Десантно-штурмових військах розповіли, що танк було знищено із українського комплексу ПТРК "Стугна-П".

Ще два "Термінатора" було підбито у серпні 2023 року військовими контррозвідки Служби безпеки та у вересні того ж року бійцями 110 окремої механізованої бригади.

В грудні 2024 року оператори роти "Charlie" 14-го окремого полку БпАК вполювали "Термінатор".

"Джон Коннор точно позаздрив би таким спроможностям Збройних сил України", - іронічно підписали відео ураження "Термінатора", відсилаючись до однойменного фільму.

Також однією з найдорожчих російської техніки, яку вдалося знищити Силами оборони, є зенітно ракетний комплекс "ТОР". Зокрема, у листопаді 2023 року з’явилося відео, на якому дрон-камікадзе знищив "Тор-М1-2У", вартістю понад 24 млн доларів.

Остання вдосконалена модифікація ЗРК "Тор", що постачається до окупаційних військ з 2016 року - ЗРК "Тор-М2", ціна якого варіюється від 24 до 27 млн доларів. ЗРК "Тор-М2" – це російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) ближньої дії, призначений для ураження різних повітряних цілей на малих дистанціях. Його основна задача - прикриття військових і стратегічних об'єктів від атак літаків, вертольотів, крилатих ракет, безпілотників і високоточної зброї. Комплекс оснащений власним радіолокатором і оптико-електронною системою виявлення, що дозволяє працювати незалежно.

За даними аналітиків, з 24 лютого щонайменше 31 одиницю було знищено, пошкоджено, або захоплено. Востаннє українські захисники знищили у грудні 2024.

Тоді Сили безпілотних систем України уразили за допомогою дрона російську систему.

Окрім того, один з таких комплексів був захоплений "аграрними військами".

Також нетиповою технікою, яку вдалося підбити Збройним силам України, є важка командно-штабна та розвідувальна машина спеціального призначення "Ладога", яку проєктували для "судного дня".

З відкритих джерел відомо, що це машина на базі танку Т-80 та призначена для автономної дії за умов надзвичайних ситуацій, що супроводжуються високим рівнем радіаційного, хімічного чи бактеріологічного зараження. Також відомо, що всього було побудовано 4 одиниці цієї техніки.

В березні 2024 року з’явилося відповідне відео, на якому дрони ЗСУ уразили захищений автомобіль "Ладога".

Однак, Oryx також зафіксував знищення даної машини у червні 2024 року, тобто можна припустити, що українські захисники знищили/підбили дві таких машини, але достеменно невідомо, чи це не одна і та ж машина.

Ще однією з найдорожчих технік рф - самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування "Панцирь-С1". Вартість за одиницю досягає 15 млн доларів. "Панцирь-С1" являє собою зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії, що розміщується на гусеничному шасі, колісному шасі вантажівки, причепа або встановлюваний стаціонарно. Управління ведеться двома або трьома операторами. Протиповітряна оборона здійснюється автоматичними гарматами та керованими ракетами з радіокомандним наведенням з ІЧ та РЛ стеженням.

Вперше було знищено у березні 2022 року та тоді ж мінімум три комплекси було захоплено і з того часу ще щонайменше 22 машини було знищено та ще 3 підбито та дві захоплено.

Зазначимо, що російські військові і самі непогано нищать ці ЗРК. Так, наприкінці лютого у російському сочі на дорозі перекинувся зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", який рухався містом у супроводі правоохоронців.

Ще однією "жирною" ціллю, яку вдалося знищити ЗСУ, є зенітний-ракетний комплекс С-400 "Тріумф", вартість якого, за деякими оцінками, сягає 2,5 млрд доларів. Так, у 2020 році росія продала Турції С-400 за 2,5 млрд доларів. У 2014 році комплекс було продано Китаю за 3 млрд доларів.

Система С-400 прийшла на заміну старій радянській системі С-300 та включає в себе:

пункт бойового управління 55К6Е;

радіолокаційний комплекс виявлення 91Н6E;

багатофункційна РЛС 92Н6Е;

до 12 пускових установок (ПУ) 5П85ТЕ2 та/або 5П85СЕ2 з 4-ма ЗКР в транспортно-пускових контейнерах на кожній ПУ;

висотна РЛС 96Л6Е;

рухома вишка 40В6М для антенного посту зі складу 92Н6Е.

Зокрема, у вересні 2023 року ЗСУ знищили пускову установку 5П85Т2 на шасі БАЗ-6402.

Також було знищено 11 пускових установок 5П85СМ2-01 на шасі МАЗ-543М. У січні 2023 з’явилися фото, на яких видно, що російська армія втратила компонент передової системи протиповітряної оборони С-400 – 5П85СМ2-01 ТЕЛ з ракетами 5В55Р. Це перша в історії підтверджена бойова втрата С-400.

Крім того, в середині квітня в окупованому Джанкої, внаслідок удару по військовому аеродрому "Бельбек", були уражені ЗРК-С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів.

У травні минулого року ЗСУ вдарили ATACMS по російським позиціям ППО в районі аеродрому Моспине (Донецька область): знищено 2 ПУ ЗРК С-300/400, пошкоджено 1 ПУ ЗРК С-300/400, знищено РЛС "96Л6Е" та знищено пункт управління ЗРК С-300/400.

Окрім того, Силам оборони вдалося знищити мінімум дві та підбити одну радіолокаційну станцію (РЛС) 1Л119 "Небо-СВУ", вартість якої сягає до 100 млн доларів.

РЛС 1Л119 "Небо-СBУ" – це розвиток станції "Небо-СВ" та призначена для контролю повітряного простору, виявлення, визначення координат та супроводу повітряних цілей – літаків стратегічної та тактичної авіації, а також малопомітних цілей.

РЛС розпізнає класи цілей й може визначати їхню державну приналежність.

Станція може пеленгувати постановників активних шумових перешкод. Вона працює як у складі автоматизованих систем управління ППО й автономно.

Дальність виявлення тако цілі як винищувач на висоті 20 км – до 380 км, а на висоті 500 м – до 65 км.

Так, за підтвердженими даними ЗСУ знищили одну таку РЛС у квітні 2023 року, ймовірно, на Херсонщині, а ще одну нещодавно, 18 січня, за допомогою трьох безпілотників знищили на Херсонщині. РЛС належала одному з підрозділів 90-ї зенітної ракетної бригади 49-ї ОА (в/ч 54821, краснодарський край рф). Російські воєнкори повідомляли, що відновленню вона не підлягає. Крім того, тоді було знищено дизельну електростанцію "ДЕС ЕД3х30-Т400-1РА1М6".

Авіація

Мабуть, найболючішою втратою рф у війні став російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Базова вартість літака А-50 сягає в 330 млн доларів, але модернізовані версії коштують дорожче. Так, у 2020 році Індія придбала у рф два літака А-50 ЕІ на суму близько 1 млрд доларів.

14 січня минулого року в мережі з’явилося повідомлення, що українські військові уразили два літаки – А-50 та Іл-22, які перебували в акваторії Азовського моря.

Згодом знищення літаків підтвердив колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Зокрема, він поділився роликом з екрана радара, на якому, схоже, видно літаки, що зникають над морем, і подякував ВПС за "чудово сплановану та проведену операцію в Азовському регіоні".

23 лютого російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджували, що літак був збитий "дружнім вогнем", російської ППО. Що цікаво, путін раніше заявляв, що російська система ППО не може збивати свої літаки, адже на них стоять системи "свій-чужий".

"Наші системи ППО своїм літаком за визначенням завдавати удару не можуть. Там стоять системи "свій - чужий", і скільки оператор на кнопку не натискав би, наші системи ППО не спрацювали б. Техніка", - казав диктатор.

То як же так вийшло, що своя ж система ППО збила цей літак.

Колишній командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук тоді підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50.

"Баян, ТЬІ гдє?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати", - повідомляв Олещук.

Джерела УНН в силових структурах тоді підтверджували, що знищення російського літака це спільна операція Головного управління розвідки та Повітряних сил.

Ще один такий літак був пошкоджений на військовому аеродромі "Мачулищі" в білорусі в 12 кілометрах від мінська. Літак був пошкоджений невідомими безпілотниками.

Відповідальність за пошкодження літака взяли на себе білоруські партизани. На кадрах видно, як дрон сідає на тоді ще непошкоджений російський літак радіолокаційного спостереження А-50. За твердженням білоруських партизанів, їм неодноразово вдавалося здійснити подібні польоти до Мачулищів, а тамтешня ППО не спрацьовувала. А вже 26 лютого на цьому ж аеродромі літак-розвідник А-50 зазнав пошкоджень.

Варто зазначити, що А-50 не літає один, а у парі з Іл-22. З відкритих джерел відомо, що росіяни втратили один літак Іл-22 та ще два було пошкоджено.

Причому один літак був збитий у воронезькій області бійцями пвк "вагнер" під час невдалого бунту, коли засновник "вагнер" євген пригожин оголосив про початок "маршу справедливості" 23 червня 2023 року.

Так, у квітні 2022 року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зенітні ракетні війська ЗСУ, окрім літака-ретранслятора Іл-22, знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки Су-34 та Су-35.

Ще один Іл-22, як вже згадувалося, було підбито під час атаки на А-50 у січні. Однак, він все ж таки зміг "дотягнути" до аеродрому в анапі. На фото видно ушкодження, яких зазнав літак.

В червні 2024 року Україна вперше в історії вразила Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту. Вартість літака оцінюється в 1,5 млрд доларів.

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Ще однією з болючих втрат рф у війні, є літаки Су-30СМ, вартість яких сягає до 50 млн доларів. Вперше цей літак було збито на початку повномасштабного вторгнення.

25 лютого 2022 року внаслідок удару по аеродрому було знищено Су-30СМ. Вдруге літак вдалося збити наступного дня. Тоді в акваторії Чорного моря українські зенітники збили російський винищувач.

Загалом таких літаків було знищено близько 12.

Розвінчали міф наші збройні сили і про літаки Су-34 та Су-35, вартість яких сягає 40 млн доларів та 32 млн доларів відповідно. Сумарна кількість збитих, або пошкоджених цих літаків сягає 34 одиниці.

Ще одним досягненням Повітряних сил стало знищення літаків Ту-22М3, які "кошмарять" Україну. Саме ці літаки, а також літаки Ту-95 є причинами повітряних тривог в Україні, адже саме літаки несуть крилаті ракети та можуть нести ядерні ракети.

Всього було знищено три літаки Ту-22М3, а один пошкоджено, а також два літаки Ту-95 було пошкоджено внаслідок атаки дронів на авіабазі в Енгельсі саратовської області рф.

З відкритих джерел відомо, що приблизна вартість Ту-22М3 складає 40 млн доларів, а вартість ракети Х-22, яку несе літак, оцінюється у 1-1,5 млн доларів.

19 квітня російський бомбардувальник Ту-22М3, який здійснював ракетний удар вночі, розбився в ставропольському краї рф.

"Миттєва карма у дії – літак Ту-22М3 ВКС рф, який кидав вночі ракети, розбився у ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили", - повідомляли в ЗСУ.

Як би це сумно не звучало, але і Україна колись мала літаки Ту-95МС та Ту-22М. 2 червня 1996 Україна офіційно втратила ядерний статус. Це сталося завдяки підписанню так званого Будапештського меморандуму, в якому Україна набула безядерного статусу, а взамін отримала гарантії безпеки від росії, Великої Британії та США.

В 1999 році 8 літаків Ту-160 та 3 літаки Ту-95МС Україна обміняла за борг росії за газ. Потім було знищено ще 9 літаків Ту-160 та 21 літак Ту-95МС, ще по одному зразку літаків зазначеного типу залишилось у музеї дальньої авіації у Полтаві.

Також Україна мала 58 літаків Ту-22М. З 2002 по 2006 рік було утилізовано 55 таких літаків - 16 Ту-22М2 и 36 Ту-22М3. Також було утилізовано 423 авіаційних крилатих ракет Х-22.

Як може дотримуватися гарантій безпеки росія - всі добре бачать. Не виключення, що саме ці літаки, які були передані Україною росії, і бомблять наші міста та села. Хто знає, сунулася би росія в Україну, якщо б наше керівництво країни не розбазарювало літаки і не тільки їх.

Ще варто зазначити, що журналісти "Схем" встановили, що кремль обстрілює українців ракетами, які офіційний Київ передав 23 роки тому росії.

Ще однією гордістю росіян є російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". Саме ці літаки заходили одними з перших на аеродром Гостомеля, але він також не виправдав очікувань. Так, зокрема, під час заходу на аеродром було підбито одразу два вертольота Ка-52.

Причому українці довели, що можуть збивати ці вертольоти з різного озброєння. Боєць зенітно-ракетного артилерійського дивізіону молодший лейтенант Сергій Фалатюк розповідав, як у 2022 році йому та іншим бійцям вдалося знищити 6 російських вертольотів зі старого радянського комплексу "Ігла" та стрілецької зброї.

"Коли ми стали до оборони, помітили як летять шість гвинтокрилів Ка-52 "Алігатор". А я їх ніколи не бачив наживо. Ми тільки вивчали і в нас була інформація від росіян, що це броньований гелікоптер, "БТР з лопастями", який неможливо підбити. Був острах, що ми не зможемо їх збити (...) Ви можете собі уявити: ПЗРК 1981-го року, а Ка-52 "Алігатор" сучасний гвинтокрил 2018 року. І радянські "Ігли" їх збивають чудово", - казав Фалатюк.

Переплюнути збиття російського вертольоту з ПЗРК "Ігла" змогли бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У квітня 2022 року вони знищили російський вертоліт з протитанкового-ракетного комплексу "Стугна-П". Сама назва протитанковий вказує, що комплекс призначений для знищення танків, а не ніяк літаючих об’єктів.

Але ця війна вже давно довела, що не існує нічого неможливого, а наші бійці можуть виконувати нереальні задачі.