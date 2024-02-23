Поблизу Маріуполя збили ще один російський літак А-50 - росЗМІ
Київ • УНН
російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджують, що літак був збитий "дружнім вогнем", російської ППО.
росіяни заявили, що над Азовським морем знову було збито військовий літак А-50. Про це з посиланням на російських воєнкорів заявив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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російські воєнкори стверджують, що літак був збитий з російського ППО. Мовляв, пуски були здійснені в районі захопленого Маріуполя.
Тим часом у соцмережах з'явились відео від росіян, які зафіксували спалахи в небі. Стверджується на кадрах зафіксовано збиття російського літака.
На цивільному аеродромі в російському Сочі помітили літак ДРЛО А-5020.01.24, 15:14 • 83643 перегляди