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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Поблизу Маріуполя збили ще один російський літак А-50 - росЗМІ

Київ • УНН

 • 31054 перегляди

російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджують, що літак був збитий "дружнім вогнем", російської ППО.

Поблизу Маріуполя збили ще один російський літак А-50 - росЗМІ

росіяни заявили, що над Азовським морем знову було збито військовий літак А-50. Про це з посиланням на російських воєнкорів заявив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі, пише УНН

Деталі

російські воєнкори стверджують, що літак був збитий з російського ППО. Мовляв, пуски були здійснені в районі захопленого Маріуполя. 

Тим часом у соцмережах з'явились  відео від  росіян, які зафіксували спалахи в небі. Стверджується на кадрах зафіксовано збиття російського літака.  

На цивільному аеродромі в російському Сочі помітили літак ДРЛО А-5020.01.24, 15:14 • 83643 перегляди

Володимир Омельченко

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