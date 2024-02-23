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Вблизи Мариуполя сбили еще один российский самолет А-50 - росСМИ

Вблизи Мариуполя сбили еще один российский самолет А-50 - росСМИ

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 17:44  •  14361 просмотра

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Российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50.

россияне заявили, что над Азовским морем снова был сбит военный самолет А-50. Об этом со ссылкой на российских военкоров заявил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале, пишет УНН

Детали

российские военкоры утверждают, что самолет был сбит из российского ПВО. Мол пуски были осуществлены в районе захваченного Мариуполя. 

Между тем в соцсетях появились  видео от  россиян, которые зафиксировали вспышки в небе. Утверждается, что на кадрах зафиксировано сбивание российского самолета.  

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На гражданском аэродроме в российском Сочи заметили самолет ДРЛО А-5020 января 2024, 13:14 • 82570 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
azovskoe-moreАзовское море
telegramТелеграмма
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Поблизу Маріуполя збили ще один російський літак А-50 - росЗМІ
Another Russian A-50 aircraft shot down near Mariupol - rosmedia
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Вблизи Мариуполя сбили еще один российский самолет А-50 - росСМИ

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