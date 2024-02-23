Вблизи Мариуполя сбили еще один российский самолет А-50 - росСМИ
Киев • УНН
Российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50.
россияне заявили, что над Азовским морем снова был сбит военный самолет А-50. Об этом со ссылкой на российских военкоров заявил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
российские военкоры утверждают, что самолет был сбит из российского ПВО. Мол пуски были осуществлены в районе захваченного Мариуполя.
Между тем в соцсетях появились видео от россиян, которые зафиксировали вспышки в небе. Утверждается, что на кадрах зафиксировано сбивание российского самолета.
На гражданском аэродроме в российском Сочи заметили самолет ДРЛО А-5020 января 2024, 13:14 • 82570 просмотров
Вблизи Мариуполя сбили еще один российский самолет А-50 - росСМИ
Российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50.
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