На гражданском аэродроме в российском Сочи заметили самолет ДРЛО А-50

Самолет ДРЛО А-50 заметили на гражданском аэродроме в российском Сочи, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"На гражданском аэродроме в Сочи теперь базируется российский самолет ДРЛО А-50. Такой же, как и тот, что сбили над Азовским морем. Информация оперативно передана ВСУ", - говорится в сообщении.

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