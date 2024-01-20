На цивільному аеродромі в російському Сочі помітили літак ДРЛО А-50
Київ • УНН
російський літак А-50 був помічений на цивільному аеродромі в Сочі, відповідну інформацію вже передали ЗСУ.
Літак ДРЛО А-50 помітили на цивільному аеродромі в російському Сочі, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
"На цивільному аеродромі в Сочі тепер базується російський літак ДРЛО А-50. Такий самий, як і той, що збили над Азовським морем. Інформація оперативно передана ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Літак ДРЛО А-50У у Мачулищах був атакований двома дронами - Беларускі Гаюн26.02.23, 20:21 • 8223270 переглядiв