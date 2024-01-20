На цивільному аеродромі в російському Сочі помітили літак ДРЛО А-50

Літак ДРЛО А-50 помітили на цивільному аеродромі в російському Сочі, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"На цивільному аеродромі в Сочі тепер базується російський літак ДРЛО А-50. Такий самий, як і той, що збили над Азовським морем. Інформація оперативно передана ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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